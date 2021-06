El president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, han escenificat aquest dilluns la seva aposta per obrir una nova etapa de diàleg per resoldre el conflicte català, el mateix dia en què el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha beneït els indults i qüestionat la unilateralitat.

Després d'un primer contacte telefònic divendres passat i a l'espera de fixar una reunió formal per a aquest juny a La Moncloa, que servirà d'avantsala per a la reactivació de la taula de diàleg entre governs, Sánchez i Aragonès han coincidit avui a Barcelona per primera vegada des de la investidura del republicà.

Ha estat en un fòrum empresarial, durant la condecoració a l'editor Javier Godó per part de la gran patronal catalana, Foment del Treball.

El primer a arribar a la seu de Foment -a menys de 500 metres del Palau de la Generalitat- ha estat Aragonès, i minuts més tard ho ha fet Sánchez, tots dos acompanyats pel president de la patronal, Josep Sánchez Llibre.

Encara que la primera trobada ha estat lluny dels focus, amb prou feines cinc minuts en una de les sales de Foment i amb altres persones davant, els dos presidents han repetit la salutació davant les càmeres: un xoc de punys d'acord amb els temps pandèmics.

En el seu discurs, que ha començat amb un "estimat Pere", Sánchez ha advocat per aparcar "postures maximalistes" perquè les diferències "no es transformin mai en paràlisis, endarreriment i enfrontament", i d'aquesta manera buscar acords que permetin superar el procés, avançar cap al "retrobament" i recuperar "la concòrdia" a Catalunya.

"Hem viscut massa temps tancats en posicions estretes, en atzucacs. No podem seguir així: ha arribat el moment de fer passos que ens permetin d'una vegada per sempre avançar i fer-ho amb decisió, amb serenitat i amb un enorme sentit de justícia, buscant en tot moment el benefici, la tranquil·litat, la pau i la convivència del conjunt de la ciutadania per sobre de la petitesa dels interessos partidistes", ha dit.

També Aragonès ha apel·lat al "diàleg" per obrir una "nova etapa de normalització política" i ha elogiat els "passos" fets fins ara pel Govern, que "mai abans s'havia reconegut la necessitat d'abordar la resolució d'un conflicte d'aquesta naturalesa".

Així, malgrat que els executius català i central "probablement difereixen en les anàlisis de normalitat", i "sent conscients de les dificultats" que això entranya, toca "afrontar una nova etapa i posar solucions sobre la taula" i "escoltar totes les propostes, amb igual respecte i consideració".

Fonts del govern català han detallat que en cap moment han parlat de qüestions com els eventuals indults als dirigents independentistes condemnats del procés i tampoc està previst que ho facin durant la jornada d'avui en algun altre lloc.

Precisament, sobre els indults ha parlat aquest dilluns Oriol Junqueras, que creu que poden "alleujar el conflicte", en un escrit en el qual s'allunya de la via unilateral i defensa que la millor via cap a la independència de Catalunya és l'escocesa, que passa per la negociació amb l'Estat per aconseguir un referèndum pactat d'autodeterminació.

En roda de premsa, la portaveu republicana, Marta Vilalta, ha precisat que això no implica una "renúncia" a "cap via democràtica", sinó que significa que ERC "prioritza" la del diàleg per aconseguir un referèndum pactat.

Més distant ha estat la portaveu i vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, que ha reclamat no renunciar "a cap via" per aconseguir la independència, i ha recordat a ERC -soci en el Govern- que l'1-O va ser "unilateral".

Des de l'Executiu central, el primer a valorar el pas de Junqueras ha estat el ministre de Transports, José Luis Ábalos, que ha assegurat que el Govern no va acceptar la via escocesa d'un referèndum pactat que ha plantejat el líder d'ERC, però ha admès que els independentistes puguin plantejar qualsevol mesura si és en el marc de la legalitat.

"La nostra posició és coneguda: no estem per aquest referèndum, sinó per conservar la integritat territorial d'Espanya", ha remarcat Ábalos en declaracions a la Sexta.

Segons el també secretari d'Organització del PSOE, el Govern no exigirà a ERC que "renunciï al seu pensament, ni tan sols al seu projecte", però sí que "el defensi en el marc de la legalitat i pugui ser substanciat per la via del diàleg".