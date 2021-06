L'exportaveu i exconsellera de la Presidència Meritxell Budó deixarà el Parlament per incorporar-se a la conselleria de Salut. Tal com ha avançat l'ARA i ha confirmat l'ACN, Budó pilotarà la secretaria d'Atenció Sanitària i Participació, fins ara en mans de Carme Bertal (nomenada per ERC). Així, Budó renuncia a l'acta de diputada i entrarà a formar part del departament que pilota Josep Maria Argimon. Llicenciada en Farmàcia, Budó ha estat la cara visible del Govern durant la pandèmia com a portaveu de l'executiu de Quim Torra. L'exconsellera havia estat a les travesses per liderar alguna conselleria del nou Govern de Pere Aragonès. Finalment encapçalarà la secretaria d'Atenció Sanitària i Participació.

Dues altres dones també han passat del departament de Presidència a la conselleria de Salut: Montserrat Morante, propera a Budó, és ara la cap de gabinet del conseller Argimon. I la fins ara secretària general de Presidència, Meritxell Masó, és la nova número dos del Departament de Salut.

El Govern ha nomenat també Aina Plaza directora general de Planificació en Salut. Plaza havia ocupat diversos càrrecs al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies des del 2019.

Al Departament d'Educació, el Govern ha nomenat Raquel Garcia director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Garcia era des del 2013 la directora de l'Escola Joaquim Ruyra de l'Hospitalet de Llobregat. A Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Antoni Ferran serà el nou director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Ferran va ser regidor a l'Ajuntament de Gelida entre el 2011 i el 2015.

Pel que fa a Drets Socials, Alexis Serra serà el secretari d'Infància, Adolescència i Joventut. Serra ha ocupat diversos càrrecs a la Generalitat des del 2013 i el més recent ha estat el de director de l'Oficina per a la Reforma Horària. A més, la fins ara directora executiva de l'Institut Català de les Dones, Núria Ramon, serà la nova directora de l'Agència Catalana de la Joventut; i Montserrat Vilella ocuparà la direcció general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat. En la mateixa conselleria, Cesca Domènech ha estat nomenada directora general d'Acció Cívica i Comunitària i Àlex Sastre director general de Joventut. A més, la nova secretària d'Afers Socials i Famílies serà Anna Figueras, qui havia exercit diverses responsabilitats a la Conselleria de Benestar Social i Família. Al Departament de Justícia, Laura Martínez serà la nova directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada; Yvonne Griley la nova directora general d'Afers Religiosos; i Antoni Font nou director general de Memòria Democràtica. Com ja es coneixia, Eusebi Campdepadrós serà el secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia. Tot i que es van donar a conèixer aquest dilluns, el Govern ha donat compte aquest dimarts dels nomenaments de Ramon Lamiel com a director del Servei Català de Trànsit, Mercè Salvat com a directora general de Protecció Civil, Joan Delort com a director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i Sònia Andolz com a directora general d'Administració de Seguretat.