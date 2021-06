El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha demanat aquest dimarts a la ciutadania que no aprofiti les platges sense supervisió per fer aglomeracions durant la revetlla de Sant Joan. Durant la presentació de l'obra de teatre 'A foc lent' per difondre recomanacions als joves per a la nit de Sant Joan, Delgado ha dit que la principal recomanació és evitar aglomeracions, i per això han demanat als ajuntaments que supervisin o tanquin les platges, tot i que ha reconegut que alguns consistoris no tenen prou efectius per fer-ho. "No ho deixem tot als ajuntaments", ha demanat en una crida a la responsabilitat. Ha recordat la perillositat de l'ús d'hidrogel i mascaretes amb la pirotècnia i ha demanat fer foguerons en comptes de fogueres.

Delgado ha recordat que des d'aquest dilluns 7 de juny es permeten les festes majors i les revetlles, i "en general es pot fer pràcticament tot, des d'un concert o un sopar a l'aire lliure", però ha assenyalat que cal fer-ho tot "amb unes condicions".

Evitar aglomeracions és la principal de les recomanacions de Protecció Civil per la revetlla perquè serà "un dels principals riscos".

Pel que fa a l'ús de la pirotècnia, ha apuntat que per evitar lesions i cremades a les mans, la cara o els ulls cal "no encendre els petards amb la mà, no llançar-los a ningú, no tenir-los encesos a prop de la cara i tampoc portar-los a la butxaca".

Ha recordat que tant l'hidrogel com la mascareta, elements utilitzats per evitar contagis de la covid-19, són inflamables, i per tant cal fer-ne ús amb precaució.

Allunyar-se de les zones amb vegetació per evitar incendis forestals és una altra de les recomanacions que ha fet Delgado. Pel que fa a les fogueres, ha demanat que es facin en tot cas foguerons més petits, que també requereixen llicència dels ajuntaments.

Pel que fa a les platges, ha explicat que la pauta que han donat als consistoris és que les supervisin o les tanquin, però que per fer-ho fa falta una xifra elevada d'efectius que no sempre tenen els consistoris.

"No aprofitem els espais que no s’han pogut tancar per fer una aglomeració, perquè els ajuntaments que han tingut dificultats es veuran encara amb més problemes si tots busquem aquests espais per incapacitat de recursos", ha dit.

Els sopars a l'aire lliure es podran fer, però en espais habilitats per a deu persones, "amb seguretat i control". En aquest punt, ha afegit que cal estar atents a possibles canvis de la normativa.

"En aquesta revetlla també ho hem de fer molt bé per no fer passes enrere, no ens hem de relaxar fins al punt de tenir una petita ensopegada, seria molt lamentable després de tots els esforços", ha conclòs.

Teatre per conscienciar

Aquest dimarts s'ha fet un dels darrers assajos de l'obra de teatre 'A foc lent' per fer arribar les recomanacions per la revetlla a la població més jove.

Xesca Baró, responsable d'informació de la Direcció General de Protecció Civil ha dit que l'obra teatral es va fer del 2016 al 2019, arribant a 6.800 espectadors amb un total de 50 representacions.

L'any passat no es va poder fer i aquest any s'ha recuperat. La companyia Milnotes, amb algunes adaptacions per la pandèmia, representarà l'obra en línia aquest dimecres a les 11 hores. Es podrà seguir en directe des del canal Youtube del Departament d'Interior.