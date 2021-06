El govern espanyol ha aplaudit com un "gest important" que va "en la direcció correcta" la carta del líder d'ERC, Oriol Junqueras, en la qual qüestiona la via unilateral, un canvi de postura rebutjat de pla per les altres formacions independentistes, JxCat i la CUP.

La ministra portaveu del Govern, María Jesús Montero, ha apostat aquest dimarts per obrir una nova etapa a Catalunya que permeti sanar les "ferides" i l'"esquinçament" que va suposar el referèndum il·legal de l'1 d'octubre i la declaració unilateral d'independència de Catalunya.

Montero ha apuntat que cadascú pot interpretar "com vulgui" la carta de Junqueras a la presó, però sí ha deixat clar que l'Executiu acull favorablement el seu contingut i el pas que ha fet.

La ministra no ha donat noves pistes sobre la data en la qual es podria tenir una decisió sobre els indults als condemnats del procés, més enllà d'insistir que el Ministeri de Justícia treballa en els expedients per prendre una decisió "substanciada en Dret i amb totes les garanties".

Això sí, ha reconegut que a "molts espanyols" els costarà treball assumir que es perdoni a aquests polítics, "perquè és una ferida que trigarà temps a cicatritzar".

Bon acolliment també entre els seus socis d'Unides Podem, que han celebrat que Junqueras opti per abandonar la via unilateral per resoldre el conflicte polític a Catalunya.

"S'obre una nova etapa, amb la desjudicialització del conflicte a Catalunya i amb la renúncia de la via unilateral", ha valorat la diputada d'En Comú Podem Aina Vidal, que també ha incidit que els indults "no són una cessió a ningú".

El canvi de rumb de Junqueras no ha estat tan ben rebut entre la resta de partits independentistes catalans.

Tant JxCat com la CUP s'han posicionat en contra d'abandonar la via unilateral per aconseguir la independència de Catalunya en considerar que renunciar a ella no solucionarà el conflicte, la superació del qual passa "per l'amnistia i l'autodeterminació".

Per a la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, l'opció d'un referèndum pactat com a Escòcia o Quebec (Canadà) "és una via morta" si Espanya no s'avé a negociar la consulta com va fer Regne Unit "i segueix més en la via turca que en la del diàleg".

En una roda de premsa a la Cambra baixa, ha advertit al seu soci d'ERC que tenen signat un pacte de govern en el qual es comprometen a estar oberts a totes les vies i estableix a més "lleialtat i consens en el relat", insistint que els catalans els han votat per caminar cap a la independència.

"La resolució del conflicte passa per l'amnistia i el dret d'autodeterminació, no per renunciar a res", ha advertit Nogueras.

En aquesta mateixa línia, la portaveu de la CUP, Mireia Vehí, ha alertat que els indults poden millorar la situació personal dels presos, però no són "la solució política definitiva", que passa per l'amnistia i l'autodeterminació. Al seu judici, "la tesi del PSOE de donar indults per rebaixar el suflé" és equivocada.

Davant aquestes crítiques, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, confia que no es posi en perill el suport parlamentari dels nou diputats de la CUP. "Avui no ha canviat res respecte a ahir, i avui no ha canviat res respecte a les setmanes anteriors", ha afirmat.

Suport també a Junqueras des del Govern Basc, que creu que la carta del líder d'ERC pot ser una aportació "positiva i constructiva" en un moment en el qual inicia la seva marxa un nou Govern a Catalunya i en el que hi ha "una voluntat de diàleg" tant en l'Executiu català com en l'espanyol.

Per contra, des del PP, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, veu "repugnant" el canvi de Junqueras sobre els indults i ha lamentat que el Govern de Pedro Sánchez aprovi alguna cosa "absolutament il·legal", que espera "pagui eternament a les urnes".

A menys d'una setmana de la manifestació del diumenge a la plaça de Colón de Madrid en contra d'aquests indults, el portaveu nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha restat importància a l'absència de presidents autonòmics del seu partit, com els de Galícia, Andalusia i Castella i Lleó.

Els presidents Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno i Alfonso Fernández Mañueco no assistiran el diumenge a la protesta que unirà de nou als carrers el Partit Popular, Vox i Ciutadans.

No obstant això, tots ells han donat suport públicament a la convocatòria i la presència en la protesta del Partit Popular, com ha recordat Martínez-Almeida, que ha defensat que "no té cap sentit" que "tot aquell que formi part del PP hagi d'estar a la manifestació".

El PP estarà representat a més pel seu president, Pablo Casado, i per altres alcaldes del PP, i també acudirà Alejandro Fernández, president del PPC, qui encapçalarà la delegació dels populars catalans a Madrid.

Els populars busquen acabar amb el debat sobre l'anomenada "foto de Colón" i han demanat seguir mobilitzant-se contra els indults. En vuit dies han recollit més de 100.000 signatures en contra de la concessió d'aquesta mesura de gràcia.