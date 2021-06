El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va admetre ahir que els indults poden «alleujar el conflicte, pal·liar el dolor de la repressió i el patiment de la societat catalana», i va afirmar que la via unilateral no és viable ni desitjable.

En una carta publicada al diari Ara i La Sexta, va defensar que l’amnistia és la millor solució, però que «qualsevol gest en la línia de la desjudicialització del conflicte ajuda a poder recórrer aquest camí».

També va sostenir que l’amnistia és la seva «prioritat per eliminar l’aposta per la persecució judicial», perquè argumenta que no només es tracta dels presos independentistes i els dirigents a l’estranger, sinó que xifra en 3.000 les persones implicades en causes judicials relacionades amb l’1-O que haurien de rebre aquesta mesura.

La carta redactada per Junqueras es fa pública en espera dels indults que el Govern espanyol prepara per als presos impulsors de l’1-O que es preveuen abans de l’estiu i mentre el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, comparteix un acte a Barcelona amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, després de mantenir una conversa telefònica fa tres dies.

El dirigent republicà va destacar que, més de tres anys després de l’1-O, ERC va fer una reflexió profunda sobre les fortaleses, febleses, errors i encerts de l’independentisme per extreure aprenentatges.

Així, va apuntar que la reacció de l’Estat a l’1-O es va percebre «per gran part de la societat catalana com cada vegada menys legítima i allunyada dels principis democràtics», però alhora va advertir que han de ser conscients que l’acció de l’independentisme tampoc no es va entendre com plenament legítima d’una banda important de la societat catalana.

«En aquest sentit, vull tornar a allargar la mà a tots els que s’han pogut sentir exclosos perquè el nostre objectiu ha de ser precisament el de construir un futur que inclogui tothom», va afegir, i va explicar que la voluntat d’ERC continua sent la independència, perquè creu que és la millor manera d’ajudar la ciutadania de Catalunya.

Via escocesa

També va sostenir que la millor via per a la independència és l’escocesa i aconseguir un referèndum pactat, perquè considera que és la que genera més reconeixement internacional, a diferència de la unilateral: «Sabem que altres vies no són viables ni desitjables en la mesura que, de fet, ens allunyen de l’objectiu que cal assolir».

Posteriorment, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va reiterar que la seva formació «no renunciarà a cap via democràtica» per tal de «solucionar el conflicte». Així va respondre Vilalta a algunes interpretacions que es van fer de l’article de Junqueras. I és que Junts va replicar que «l’independentisme té l’obligació d’explorar-les totes i no descartar-ne cap». De fet, la vicepresidenta de la formació, Elsa Artadi, va assenyalar que la ponència política d’ERC no renuncia a la unilateralitat i s’ha referit al referèndum de l’1-O com una «acció unilateral».

«Una bona notícia»

El PSC llegeix en l’article d’Oriol Junqueras un «canvi d’opinió» i una «autoesmena»: «Benvinguda la renúncia a la unilateralitat d’ERC», va celebrar Eva Granados, vice-primera secretària dels socialistes catalans. Granados va dir que el posicionament de Junqueras és «una bona notícia» perquè és «una esmena al programa electoral amb què es va presentar ERC el 14-F»: «M’agradaria saber si el partit pensa el mateix».

Per la seva banda, fonts de l'executiu van assegurar que qualsevol gest que contribueixi a rebaixar l'enfrontament i apostar pel diàleg és benvingut, i per això reconeixen la seva satisfacció per aquesta iniciativa de Junqueras. Subratllen que hi ha un canvi d'actitud, ja que, enfront del rebuig a l'indult, ara ho veu amb bons ulls encara que digui que no seria la solució desitjada.

Però consideren que el més important és el seu reconeixement que els independentistes no han de seguir transitant per la unilateralitat.

Encara que el Govern no comparteix la via escocesa d'un referèndum pactat, tal com proposa Junqueras, insisteixen que l'essencial és acabar amb l'ambient de crispació i asseure's a parlar.

Tanmateix, el líder del PP, Pablo Casado, va expressar la seva desconfiança, i va assenyalar: «Ja són massa enganys, massa mentides dels independentistes i també del Govern» central.