L’exconsellera de Salut Alba Vergés començarà una nova etapa al Parlament com a vicepresidenta primera de la Mesa de la cambra catalana. Vergés substituirà la diputada Anna Caula com a representant d’Esquerra al tallafoc parlamentari després que aquesta anunciés que serà la nova secretària general d’Esports.

Caula formarà part, per tant, del Departament de Presidència, a càrrec de la republicana Laura Vilagrà, i continuarà professionalment la seva ambició per l’esport. Vergés prendrà el relleu després d’haver format part del Consell Executiu durant el mandat del Govern de Quim Torra destinat a resoldre la crisi sanitària provocada per l’impacte del coronavirus a Catalunya. Vergés tornarà a formar part de la Mesa del Parlament, ja que anteriorment va formar part de la mateixa com a secretària quarta durant els primers mesos de l’anterior legislatura, fins que va ser nomenada consellera.

Paral·lelament, l’exconsellera de Presidència i exportaveu de la Generalitat Meritxell Budó s’incorporarà al Departament de Salut, que està en mans de JxCat i que dirigeix el conseller Josep Maria Argimon, com a nova secretària d’Atenció Sanitària i Participació.