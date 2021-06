Els termòmetres s'han enfilat aquest dimecres per sobre dels 35ºC en alguns punts de Lleida i en molts per sobre dels 34ºC, en el que ha estat el dia més calorós des que va començar l'any a Catalunya.

Segons dades recopilades per EFE del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), la temperatura màxima d'avui s'ha registrat a l'estació meteorològica de Seròs (Segrià), que ha mesurat 35,6ºC.

També les mínimes d'aquesta matinada han estat altes per a l'època de l'any, sobretot al litoral, amb fins a 21ºC, mentre que al Pirineu la mínima més baixa l'ha registrat l'estació automàtica de Das (Cerdanya), amb 3ºC.

Per als propers dies, les previsions indiquen que les temperatures es mantindran més altes de l'habitual per a aquesta època de l'any, tot i que s'esperen per a aquesta tarda i les tardes de demà i passat xàfecs i tempestes puntuals, que seran més intenses a les comarques d'Osona, el Berguedà, l'Alta Ribagorça i el nord del Pallars Jussà.

Aquestes són les temperatures màximes registrades avui a Catalunya:

Seròs 35.6

Aitona 34.9

Alcarràs 34.9

Cabanes 34.6

Lleida - la Femosa 34.1

Alfarràs 33.7

Torres de Segre 33.7

Gimenells 33.3

Navata 33.2

Albesa 33.0