Tres setmanes. Aquest és el temps que han trigat Junts i ERC a inaugurar la seva primera polèmica interna i pública després del nou pacte de coalició. Després d’una primera reacció tèbia improvisada pocs minuts després de la publicació de la carta d’Oriol Junqueras, líder d’ERC, en la qual va rebutjar la via unilateral cap a la independència, JxCat va adoptar una posició contundent i va demanar explicacions internes a Esquerra, de la mà de la CUP i de la pròpia ANC, que es van posar de la banda de la defensa de la via unilateral cap a la independència i de nou van menysprear l’opció del diàleg.

En una contundent carta publicada al diari Ara, el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, va acusar Junqueras de «voler tutelar» el president, Pere Aragonès, li va retreure que els «girs de guió» són una «revisió radical» de la posició en el passat i li va rebatre l’autocrítica sobre els fets d’octubre de 2017. Va assegurar que el referèndum «no va ser un error, i menys un acte il·legítim». Va recordar el canvi de posició d’ERC, que en aquell moment va acusar Puigdemont de portar el diàleg cap al «precipici». També, i és notable, va admetre que la consulta d’octubre de 2017 era un intent de forçar l’Estat a negociar, no un intent de proclamar de manera efectiva la independència. Per això, Sànchez va exigir​​no renunciar a la via unilateral, i si bé va admetre que en el pacte de Govern no s’explicita un full de ruta, va aclarir que no hi ha «renúncies prèvies a cap estratègia cívica i pacífica».

Per part seva, la diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada va assegurar que no renuncien a la unilateralitat perquè l’Estat «pràcticament obliga a anar per aquesta via, perquè no deixen un altre marge de maniobra». «Caldrà fer tants 1-O com calgui per defensar els nostres drets socials i nacionals», va advertir Estrada en roda de premsa al Parlament, en què va assegurar que el PSOE forma part de la columna vertebral de l’Estat i és protagonista de la negativa a l’amnistia i l’autodeterminació, segons Europa Press. Estrada pensa que la situació requereix que el Govern generi les condicions per a un referèndum aquesta legislatura: «Tant de bo fos pactat, però haurà de ser unilateral, perquè davant tenim un Estat que no sap donar una resposta democràtica al conflicte».

Paral·lelament, la majoria parlamentària que va investir Pedro Sánchez es va tornar a visibilitzar al Congrés dels Diputats per aplaudir el gest de Junqueras. A les tradicionals rodes de premsa que els grups parlamentaris ofereixen els dimarts, tots els portaveus de les formacions que donen suport a l’executiu del PSOE i Unides Podem van celebrar el pas fet pel dirigent republicà.

El Govern reclama «confiança»

Per altra banda, el Govern va fer un pas més en l’argumentació dels futurs indults als líders del procés. No només va fer referència a la necessitat de «retrobament» i de «convivència» i també de «girar full» del passat per afrontar una nova dècada amb noves visions. Ahir va reclamar als ciutadans «confiança» en la gestió que d’aquesta qüestió faci el president i va mostrar la seva «comprensió» cap als ciutadans que tenen recels cap a la mesura perquè consideren que la «ferida» que va deixar la tardor de 2017 encara sagna.