Els magistrats del Tribunal Constitucional Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer consideren que la condemna a nou anys de presó dels líders de les entitats sobiranistes pel procés va vulnerar especialment el seu dret de reunió, però també la legalitat sancionadora, la llibertat personal i la ideològica, de manera que haurien d’haver estat emparats. En els vots particulars que acompanyen les sentències de la majoria del tribunal, que avalen les penes imposades a l’expresident de l’Assemblea Nacional Catalana Jordi Sànchez i al president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, els discrepants sostenen, com ja van dir en pronunciar-se contra les condemnes de Jordi Turull i Josep Rull, que les penes imposades pel Suprem van ser desproporcionades.

Segons la seva opinió, la sentència hauria d’haver estat estimatòria per vulneració del dret de reunió, ja que consideren que s’ha donat una severa resposta penal davant l’exercici, encara que fos extralimitat, d’aquest dret fonamental, generant «un indesitjable» i «devastador efecte desànim» sobre el mateix tant per al condemnat com per a la col·lectivitat, fet davant el qual adverteix la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.