Més de 670.000 catalans podrien necessitar ulleres o lents de contacte però la seva situació econòmica no els permet fer front a aquesta despesa o desestabilitzaria la seva economia domèstica, segons dades incloses en el Llibre blanc de la Visió 2021.

La Fundació Visió i Vida ha donat a conèixer aquest dimecres els principals resultats del citat Llibre blanc en una trobada telemàtica, en el qual s'han ofert dades de la situació de les persones en risc de pobresa i amb problemes visuals de la resta d'autonomies.

Així, les persones en risc de pobresa i amb problemes visuals s'eleven a 1,6 milions a Andalusia; 746.000 a la Comunitat Valenciana; les citades 670.000 a Catalunya: 629.000 a Madrid; 386.000 a Canàries; 339.000 a Galícia; 335.000 a Castella-la Manxa; 260.000 a Múrcia; 211.000 a Extremadura; 194.000 a Castella i Lleó; 148.000 a Aragó i 138.000 al País Basc.

A la resta de comunitats, els ciutadans que no poden afrontar la despesa que pot suposar tenir per primera vegada o actualitzar les seves ulleres és de 86.000 a les Illes Balears, 63.000 a Cantàbria; 31.000 a Navarra; 24.000 a La Rioja; 21.000 a Ceuta i més de 19.000 a Melilla.

En el conjunt d'Espanya hi ha 9,7 milions de persones que viuen per sota del llindar de pobresa i, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el 62,9% dels ciutadans necessiten ulleres o lents de contacte, per la qual cosa 6,1 milions de persones conviuen amb la pobresa visual, segons ha comptabilitzat Visió i Vida.