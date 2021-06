L’Audiència de Barcelona, ​​d’acord amb el veredicte del jurat, va condemnar ahir a presó permanent revisable Juan Francisco López Ortiz per l’assassinat de la petita Laia, de 13 anys, el 4 de juny de l’any 2018 a Vilanova i la Geltrú. El president del judici, que es va realitzar amb jurat popular, va condemnar a més el processat a set anys de presó per agressió sexual i a pagar una indemnització de 445.000 euros a la família de la víctima. L’home la va ficar a casa a la força, la va agredir sexualment i, després d’apunyalar-la i col·locar-li al coll una corretja de gos, la va asfixiar fins matar-la. Així ho va declarar provat el jurat popular que va dictar el passat mes d’abril per unanimitat un veredicte de culpabilitat contra López Ortiz.