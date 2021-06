El Ministeri de Sanitat va fer ahir un cop de timó al polèmic acord del Consell Interterritorial de la setmana passada sobre les noves restriccions per la covid-19, publicat dissabte al Butlletí Oficial de l’Estat. Aquest document, que havia sigut aprovat amb els vots en contra d’autonomies com Madrid (la més bel·ligerant), Catalunya, Euskadi, Galícia, Andalusia i Múrcia (que van acusar Sanitat d’«envair» competències), va ser modificat aquest dimarts: el departament de Carolina Darias va eliminar de cop l’apartat dedicat a restriccions a l’hostaleria i, a més, va anunciar que permetrà l’obertura de l’oci nocturn també en zones en un nivell mitjà de risc, i no només baix.

Darrere d’aquest canvi de rumb hi ha la notícia de dilluns, quan l’Audiència Nacional va donar la raó a Madrid (que va recórrer l’acord) i va paralitzar les restriccions en aquesta comunitat pel «risc de generar situacions d’incertesa i de menyscapte als interessos dels afectats últims per la decisió d’imposar restriccions diferents a les ja existents». Això ha empès Sanitat a fer un pas enrere, de manera una mica erràtica, per buscar noves fórmules amb les autonomies.

Així, el nou plantejament del ministeri suprimeix tot el que feia referència a les limitacions a l’hostaleria. El Consell Interterritorial havia acordat la setmana passada (amb el vot en contra de les cinc comunitats abans citades i l’abstenció de Castella i Lleó) obrir aquests establiments fins a la una de la matinada, sense poder servir més enllà de les dotze de la nit, a més d’altres restriccions d’aforament. Això no vol dir que no hi haurà restriccions a bars i restaurants, sinó que Sanitat s’obre a renegociar-les.

A més, també modifica l’apartat que al·ludia l’oci nocturn: si abans només se’n permetia l’obertura fins a les 2.00 hores, ampliable a les 3.00, en zones de fins a nivell 1 d’alerta, l’esborrany inclou també les que són al nivell 2. Actualment, només el País Basc i La Rioja se situen per sobre, al nivell 3. «L’obertura dels locals d’oci nocturn es podrà autoritzar quan la situació epidemiològica de la unitat territorial de referència per al control de la covid de la comunitat autònoma en què es trobi estigui fora dels nivells de risc o als nivells d’alerta 1 i 2, d’acord amb el document Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de Covid-19», recull l’esborrany.

Comunitats com Catalunya han optat pel silenci després que es conegués la decisió de Sanitat. La setmana passada el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va criticar «més les formes que el fons» de l’acordat al Consell. I va explicar que el Govern treballa ja en el pla d’obertura de l’oci nocturn, però sense presses.

Són moltes les veus que en autonomies, com per exemple la catalana, demanen que cada territori gestioni la seva pròpia desescalada. «Cada comunitat hauria de planificar la seva desescalada en funció de la seva situació. Jo faria plena confiança als equips de salut pública de cada territori», va reclamar el metge Manel Balcells, expresident del Consell Assessor de Salut del Govern.