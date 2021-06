El treball i dedicació dels fisioterapeutes que han tractat persones amb la covid-19 al llarg de la pandèmia ha tingut diferents conseqüències en la seva salut física i psicològica, com el fet d’haver patit la malaltia en prop del 30% d’aquests professionals sanitaris.

Aquests són els resultats d’una enquesta realitzada pel Sindicat d’Infermeria, SATSE.

A més d’assegurar haver tingut els símptomes d’aquesta malaltia en tres de cada deu casos, un 81,38% dels fisioterapeutes consultats pel sindicat d’Infermeria han reconegut que han tingut por de contagiar-se en l’acompliment del seu treball i un 94,04% a poder contagiar també als seus familiars i/o amics.

Altres conseqüències negatives que han sofert per la seva labor en primera línia contra el coronavirus al llarg dels últims mesos és sentir un cert rebuig social, sent un 26,68 % els que així ho afirmen i el fet de no sentir-se secundats pels seus superiors, com un 51,68% assenyala en l’enquesta.

Així mateix, un 55,53%dels professionals enquestats per l’organització sindical afirmen que han empitjorat les seves condicions de treball en els últims mesos i un 63,73% que s’ha deteriorat l’ambient laboral en la seva unitat o centre.

El 81,34% dels fisioterapeutes consideren que no ha existit el personal suficient per prestar l’atenció sanitària més adequada als pacients i la ciutadania en general en la seva unitat o centre sanitari o sociosanitari durant la pandèmia.