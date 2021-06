Barcelona i la resta de municipis de l’àrea metropolitana que limiten amb la costa obriran les seves platges per a la celebració de la revetlla de Sant Joan, segons va confirmar ahir el tinent d’alcalde de Seguretat de la capital catalana, Albert Batlle, després de reunir-se al matí amb representants de Badalona, Sant Adrià del Besòs, el Prat, Viladecans, Gavà i Castelldefels. L’anunci coincideix amb la recomanació que el Procicat va fer dimarts de no obrir-les. Batlle va destacar que es vetllarà perquè es respectin les normes sanitàries i va voler destacar que Protecció Civil el que va emetre va ser una recomanació, no un veto. «No s’ha emès una prohibició», va afegir.