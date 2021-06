El Procés ja ha arribat a Estrasburg. El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ja ha començat els tràmits de la via europea després que dimarts els seus advocats presentessin el seu recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) en rebuig del seu empresonament i condemna per la protesta davant la Conselleria d’Economia i l’organització del referèndum de l’1-O el 2017. Cuixart, a la presó des del 16 d’octubre del 2017, es converteix així en el primer independentista pres que porta el seu cas a Europa després d’haver exhaurit totes les vies jurisdiccionals a les instàncies espanyoles.

El recurs, registrat en català, va arribar només 24 hores després de conèixer-se la sentència del Tribunal Constitucional que rebutjava els recursos de Cuixart i de l’expresident de l’ANC Jordi Sànchez, tots dos condemnats per sedició a nou anys de presó i nou més d’inhabilitació absoluta.

El contingut del recurs no ha estat revelat, Òmnium el presentarà al costat de l’equip jurídic de Cuixart el pròxim dimarts, però l’entitat va informar que els lletrats han adjuntat uns 60 informes que ocupen 2.009 pàgines i entre els quals hi ha els «pronunciaments d’organismes internacionals» que han demanat la seva excarceració al llarg d’aquests tres anys i vuit mesos, així com les resolucions dictades per altres tribunals europeus.

L’entorn de Cuixart confia en els dos vots particulars dels magistrats Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer, que van considerar per escrit que el Tribunal Suprem va vulnerar especialment el seu dret de reunió, a la legalitat sancionadora, a la llibertat personal i a la ideològica, fet pel qual haurien d’haver estat emparats. Per això, van opinar que la decisió «amenaça d’empobrir la nostra democràcia» en «alinear-nos amb societats disciplinades per l’abús del sistema penal en la repressió de conductes que es desenvolupen en l’àmbit material de drets fonamentals».

La resta dels independentistes presos també exploraran la mateixa via que Cuixart i portaran el seu cas a Estrasburg. Des d’Òmnium consideren que havien d’agilitzar aquesta opció.