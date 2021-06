La secretària de Salut Pública de Catalunya, Carmen Cabezas, ha demanat aquest dijous als catalans que optin per vacunar al seu lloc de residència i no en el seu lloc d'estiueig. "Si estem en un entorn de la nostra comunitat autònoma el més lògic i solidari és que et vacunes en el teu lloc de residència", explica Cabezas davant la pregunta de si un català pot vacunar al seu lloc d'estiueig.

A més, preguntada sobre si els residents en altres comunitats podran vacunar a Catalunya, Cabezas ha dit que "hi ha la previsió que el ministeri faci una proposta de posicionament" que Catalunya "encara no ha rebut". Si el viatge és curt, diu el lògic és que es vacunin en el seu lloc de residència. Això exclou els desplaçats, és a dir, als veïns d'altres autonomies que resideixen a Catalunya (en aquest cas, sí que poden vacunar-se aquí).

Cabezas ha anunciat aquest dijous que Salut ja ha obert la franja de 40 a 44 anys per vacunar-se. "En les pròximes setmanes" començaran els menors de 40, la immunització en aquest cas es farà per dècades d'edat.