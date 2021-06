Pedro Sánchez continua completant l’argumentació que utilitzarà el Govern per defensar els indults als condemnats del procés. És la resposta d’un Estat «magnànim», que demostra la seva fortalesa també sent generós amb aquells que van trencar la llei buscant la «convivència» i el «retrobament» necessaris.

L’Executiu és conscient que una decisió que marcarà tota la legislatura, tan delicada, necessita «molta pedagogia» abans de ser adoptada. Per això el president vol, abans de precisar els temps i els detalls, explicar «el missatge polític». Ahir ho va poder fer des de Buenos Aires, en la primera estació de la seva minigira llatinoamericana que el portarà avui a Costa Rica. Durant la seva compareixença amb el mandatari de l’Argentina, Alberto Fernández, va poder referir-se per primera vegada a la carta d’Oriol Junqueras -missiva en què el líder d’ERC es va apartar de la via unilateral i en la qual deia acceptar els indults-, que concep com un gest de «distensió» que ha de ser «benvingut».

Sánchez, en la seva resposta, va reprendre primer el fil que li havia deixat, un dia abans, la ministra portaveu, María Jesús Montero. Així, va expressar la seva «comprensió» cap als ciutadans que vegin «inconvenients» davant del possible perdó governamental després dels fets de la tardor de 2017, quan es van succeir les lleis de desconnexió, el referèndum de l’1 d’octubre i la declaració unilateral d’independència. El president entén aquests «compatriotes» a Catalunya i al conjunt d’Espanya que tenen molts dubtes, però alhora els demana que tinguin «confiança» en ell. «Hem de fer una aposta per la convivència, per la reparació d’aquests errors que es van cometre el 2017. La societat espanyola ha de transitar d’un mal passat a un futur millor, i això implica magnanimitat», va afirmar.

El líder socialista va explicar que el Govern, amb les seves decisions, «construirà convivència», perquè amb ella es permetrà a la societat catalana que «torni a retrobar-se amb si mateixa» després de veure’s fracturada i que possibilitarà també la reconstrucció de ponts de Catalunya amb la resta d’Espanya. Perquè tot procedeix d’un problema que, va dir, va heretar de l’Administració del PP. «Demano comprensió, magnanimitat al conjunt de la societat catalana i espanyola perquè el desafiament que tenim per davant val la pena», va reblar.

Descarta el referèndum pactat

Quan els periodistes van preguntar a Sánchez per la data de la reunió de la taula de diàleg, va insistir que allò important és el «missatge polític», la «vocació» del seu Gabinet d’obrir «un nou període a Catalunya», que ha d’estar fonamentat en el» diàleg, la negociació i en l’acord, sempre respectant els marges que atorguen la Constitució, la legalitat democràtica i la seguretat jurídica». Amb això va descartar un referèndum d’autodeterminació pactat, tal com exigeix ERC.