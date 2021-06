La Guàrdia Civil va trobar en el telèfon mòbil de l’exconseller d’ERC Xavier Vendrell, que va ser detingut en l’operació Volhov, un ‘full de ruta’ cap a la independència que contemplava «utilitzar» la taula de diàleg fomentada pel Govern de Pedro Sánchez per «obrir els ulls als catalans» i aprofitar-la per «enfrontar Govern i Estat». No s’especifica data d’aquest esquema, però les fonts consultades per aquest diari el situen després de la sentència del procés, ja que fa menció a «reduir les penes» per la declaració unilateral d’independència (DUI). Aquest document, l’autoria del qual també es desconeix, figura en un informe realitzat per l’institut armat dels dispositius trobats al republicà durant la seva detenció el mes d’octubre passat durant l’operació Volhov.

Els agents han trobat comunicacions de Vendrell, que consideren membre de l’‘estat major’ de l’expresident Carles Puigdcemont, amb alts càrrecs d’ERC i altres influents polítics catalans. El document en què es plasma el full de ruta divideix el pla en tres fases: «Preparar-nos», «Votar» i «Culminar». En la primera es formula «eixamplar la base social ERC i JxC» i «utilitzar la taula de negociació per obrir els ulls de més catalans», així com «controlar l’Estat al carrer defensant el Parlament i les institucions». El propòsit, segons aquest esquema, és «aprofitar la taula de diàleg per enfrontar Govern i Estat», denunciar la vulneració de drets humans i «exercir la desobediència civil».

En l’apartat de «Votar» es projecta superar el 50% dels vots «de forma estructural» en un «cicle electoral», que no precisa, així com convocar uns comicis «amb caràcter plebiscitari». En el cas de lloc la majoria de vots, la idea era «presentar un ultimàtum a l’Estat i a la comunitat internacional per negociar una solució política definitiva en el conflicte». I finalment, la fase «Culminar» consisteix a negociar un referèndum pactat o convocar-lo directament i proclamar la república. No descarta, en el cas que la consulta no tingui un suport d’altres països, portar a terme una altra DUI «si les condicions ho permeten»