No hi ha encara un dia assenyalat. Però ja el Govern va afinant una mica més, confirmant el que indicaven diferents fonts a la Moncloa i al Consell de Ministres: la resolució dels indults està ja molt propera. «No trigaran molt», en paraules de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Des de fa setmanes es té en compte un interval temporal molt clar: la decisió del Gabinet, potser la més controvertida políticament de tota la legislatura, arribaria entre finals de juny i inicis de juliol. La número dos de l’Executiu, en una entrevista a TVE, va delimitar una mica més els temps en advertir que els 12 expedients, «individualitzats», estan molt avançats.

«Van al ritme que han d’anar com expedients que s’han de tramitar», va assenyalar, per recordar que la institució de l’indult és habitual en les grans democràcies -«forma part del joc de pesos i contrapesos dels tres poders»- i cap s’ha «desproveït» d’ella. «Ho ha de saber aquesta dreta que està enredant i confonent la ciutadania», va afegir. La vicepresidenta va assenyalar que «estan finalitzant-se aquests expedients, perquè s’ha hagut d’esperar al Tribunal Suprem. Aquests terminis són explícits, transparents. Estan acabant i quan estiguin acabats, que no trigarà molt, aniran al Consell de Ministres, com van tots els altres».

Aquest va ser el grau de precisió assolit per Calvo, qui va insistir que el Govern no ha «eludit» que aquesta és una decisió de naturalesa «política», no jurídica. Per això, va puntualitzar que l’Executiu no fa cap «retret» al Suprem pel seu dur informe contrari a la mesura de gràcia dels 12 condemnats del procés, perquè Espanya és un Estat «garantista» que ha castigat els que van cometre delictes, però ara els expedients estan en «un altre espai», en el de la política. I és una decisió, va insistir, totalment legal, en contra de les «mentides» que segons el seu parer estén la dreta, com que els indults requereixen penediment o que no es poden concedir amb informe en contra de tribunal sentenciador.

Elogi de la carta de Junqueras

Calvo no va voler aprofundir en les característiques del perdó governamental. Seran indults «parcials», òbviament, perquè així ho marca la llei en haver-hi un informe negatiu del tribunal sentenciador, i es tractaran de manera «individualitzada, perquè afecten drets individuals». Sobre la carta d’Oriol Junqueras, en què s’aparta de la unilateralitat, la vicepresidenta va assenyalar que aquesta posició va «obrint pas» a la via del diàleg.