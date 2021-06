El Procicat substitueix la cita prèvia pel control d'accés i registre a l'interior dels equipaments esportius. El nou sistema permetrà controlar l'aforament establert i facilitar la traçabilitat dels contactes. La decisió s'emmarca en una nova flexibilització de les restriccions que entrarà en vigor el pròxim 14 de juny. També s'han aprovat les condicions de les festes de final de curs i els actes de graduació de l'alumnat no universitari amb mesures diferents, segons si tenen lloc en espais interiors o exteriors. Tot i això es recomana que es facin preferentment en espais exteriors, amb un màxim de 500 persones amb l'alumnat inclòs, sense obligació de seure i amb permís de consum i begudes en racions individuals.

En espais interiors, l'aforament màxim serà de 250 persones (alumnat inclòs) assegudes en grups de convivència separats per un seient buit. A més, es recomana que només hi participin els infants o joves del grup de convivència estable o bé, en espais ben ventilats, alumnat de diversos grups d’un mateix nivell acadèmic. En aquest cas, no s'hi permet el consum d'aliments i begudes.

Els grups de convivència poden ser escolars i també els familiars d'aquells que conviuen sota el mateix sostre. Si hi participen les famílies, l'aforament no pot superar el 50% de la capacitat de la sala.

Tant en exterior com en interior, cada persona ha de disposar de 2,5 metres quadrats.

Públic a les competicions professionals

Paral·lelament, el Procicat estableix l'assistència de públic a les competicions d'àmbit estatal de futbol i bàsquet de caràcter professional en les condicions que determina el Consell Superior d'Esports (CSD). La setmana passada, es va determinar que competicions de la Lliga de futbol professional i ACB de bàsquet ja no havien de fer-se sense públic, sinó que s'autoritzen a 1.500 persones per a futbol i 1.000 per a bàsquet.