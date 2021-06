La Guàrdia Civil va trobar al telèfon mòbil de l’exconseller d’ERC Xavier Vendrell, detingut en el marc de l’operació Voloh, un full de ruta cap a la independència que contemplava «utilitzar» la taula de diàleg entre l’Executiu central i la Generalitat per «obrir els ulls als catalans» i aprofitar-la per «enfrontar Govern i Estat». No s’especifica la data d’aquest document, però les fonts consultades el situen després de la sentència del procés, ja que fa esment a «reduir les penes» per la declaració unilateral d’independència (DUI) als tribunals europeus.

Aquest pla, l’autoria del qual també es desconeix, apareix en un informe realitzat per la Guàrdia Civil a partir dels dispositius trobats a Vendrell durant la seva detenció l’octubre passat durant l’operació Voloh, dirigida pel jutge de Barcelona Joaquín Aguirre. Els agents van trobar una foto d’una reunió per videoconferència de l’exdirigent republicà, a qui consideren membre de l’«estat major» de l’expresident Carles Puigdemont, amb el alts càrrecs d’ERC, com Oriol Junqueras, l’exmandatari català resident a Bèlgica i altres dirigents sobiranistes.

Mediació internacional

El document en què es plasma el full de ruta divideix el pla en tres fases: «Preparar-se», «Votar» i «Culminar». A la primera es propugna «eixamplar la base social d’ERC i JxCat» i «utilitzar la taula de negociació per obrir els ulls de més catalans», així com «aprofitar la situació econòmica» per convèncer de la bonança de la independència i «confrontar l’Estat al carrer defensant el Parlament i les institucions». El propòsit, segons aquest esquema, és «aprofitar la taula de diàleg per enfrontar Govern i Estat», denunciar la vulneració de drets humans, «acorralar l’Estat judicialment», debilitar-lo «amb la contracció econòmica» i «exercir la desobediència civil».

En l’apartat de «Votar» es projecta superar el 50% dels vots «de manera estructural» en un «cicle electoral», que no necessita, així com convocar uns comicis catalans «amb caràcter plebiscitari».

Finalment, la fase «Culminar» descriu dos escenaris. El primer d’ells és si la «comunitat internacional intervé» i planteja «negociar un referèndum» pactat o imposat. Si el primer requisit no s’aconsegueix, la idea és convocar directament una consulta unilateral, «no descartant en cap moment» una nova DUI «si les condicions ho permeten». L’últim esglaó seria «proclamar la república» catalana.