Unes 300 persones es van concentrar ahir a la tarda davant la delegació del govern espanyol, al carrer Mallorca de Barcelona, segons fonts de la Policia Nacional. La mobilització, convocada per Cs, va rebre el suport de PPC i SCC, i va durar mitja hora. Sota el lema «Indults no», la concentració va transcórrer sense incidents i, de fet, pràcticament no hi va haver cap càntic. La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, va agafar un megàfon per advertir que mai abans s’havia indultat ningú per «oblidar i reescriure la història». «No ho podem permetre. No en el nom dels catalans constitucionalistes», va proclamar. El líder a Catalunya, Carlos Carrizosa, va agrair la presència del líder del PPC, Alejandro Fernández. Arrimadas també va criticar al govern espanyol per treballar a favor dels indults. Segons la líder de Cs, aquesta mesura implica «donar la raó i legitimar» els independentistes.