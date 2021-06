Els Mossos d’Esquadra investiguen dos casos de suïcidi en dues escoles de Barcelona pertanyents a la congregació Manyanet. Es tracta d’un exalumne del Pare Manyanet de les Corts, mort el 2019 als 21 anys, i d’una alumna del Jesús, Maria i Josep, de Sant Andreu, morta aquest 19 de maig als 15 anys. En els dos casos, els pares dels víctimes creuen que les dues escoles –de la mateixa congregació religiosa– no han actuat adequadament per protegir-los. Un assumpte que els progenitors de la menor a més han elevat al Consorci d’Educació de Barcelona i al Síndic de Greuges. El centre de Sant Andreu és el mateix que, com va avançar El Periódico, va castigar un informàtic per avisar els Mossos de la troballa de 39 gigues de material pedòfil a l’ordinador portàtil d’un dels sacerdots. En realitat, aquest episodi ha permès connectar els dos suïcidis.

Possibles abusos sexuals

El cas del jove que es va treure la vida el 2019 va començar amb una desaparició que van investigar agents dels Mossos i que va acabar amb la troballa del seu cos una setmana més tard. La família va expressar a aquests policies temps després –en trobar uns missatges ambigus al mòbil del seu fill– que potser podria haver patit abusos sexuals durant la seva escolarització. Quan tenia entre 14 i 16 anys, va començar a no voler anar a l’escola i mai van aconseguir saber a què vènia la negativa. Després del suïcidi i de trobar aquests missatges al mòbil, els pares van començar a creure que potser es podria tractar d’un cas d’abusos que el seu fill no va ser capaç de revelar d’adolescent. Els Mossos no van poder confirmar aquesta hipòtesi. No obstant això, la inquietud dels pares va reaparèixer quan l’informàtic del centre de Sant Andreu va trobar material pedòfil a l’ordinador del sacerdot J.C.: aquest capellà havia impartit religió a l’escola de Les Corts quan el seu fill estudiava allà.

L’últim cas que ha commocionat la comunitat de Manyanet és el de la menor que es va suïcidar el 19 de maig al matí, poc abans que comencessin les classes. Els Mossos van acudir a atendre els pares i, llavors, relaten fonts policials, tots dos estaven en estat de xoc i no van ser capaços d’apuntar cap causa. Els policies van confirmar que es tractava d’una autòlisi i no van tornar a saber res dels pares. Fins a la setmana passada. Llavors els progenitors van avisar que havien trobat al telèfon de la seva filla un correu electrònic que tenia com a assumpte «mort» i que com a contingut deia «mor-te». El missatge era dins de l’aplicació Google Classroom de l’escola, que compartien professors i companys d’aula de la seva filla.