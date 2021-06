El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castellón implica en la direcció i organització del Tsunami Democràtic dirigents independentistes, entre els quals l’exconseller d’ERC Xavier Vendrell i l’ex-alt càrrec de CDC David Madí, i persones del cercle de confiança de l’expresident Carles Puigdemont, com Josep Lluís Alay, que va ser responsable de la seva oficina a la Generalitat, i l’empresari Oriol Soler.

El togat, que considera que aquesta entitat compta amb una estructura organitzativa, va sol·licitar al magistrat de Barcelona Joaquín Aguirre, que investiga l’anomenada operació Volhov relacionada amb una presumpte finançament irregular del procés, que li remetés els indicis i proves que va trobar la Guàrdia Civil a les entrades i registres efectuats l’octubre passat.

I així ho va fer, per la qual cosa aquestes indagacions es portaran a partir d’ara al Jutjat Central número 6 de l’Audiència Nacional, a Madrid.

Trasllat

La providència del jutge Aguirre, a la qual va tenir accés El Periódico, comunica la seva inhibició en aquesta part del procés a l’Audiència Nacional i trasllada a aquest òrgan judicial els indicis que s’han trobat sobre determinades persones, sobretot converses telefòniques i missatges de mòbil.

La llista està encapçalada per Vendrell, Madí, Solé i Alay, als quals s’afegeixen Jaume Cabani, al qual es coneix com l’informàtic de Waterloo; Josep Campmajó, que se situa com a home de confiança de Vendrell, i Marta Molina, militant d’ERC.