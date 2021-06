El Tribunal Suprem ha declarat completament extingida la pena de 20 mesos d’inhabilitació per a càrrec públic dels exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila arran de la sentència de l’octubre del 2019 per l’organització de l’1-O. A més, els va imposar 60.000 euros de multa a cadascun, que en el cas de Mundó i Borràs es van pagar amb aportacions de la Caixa de Solidaritat. Vila no va ser ajudat per aquesta entitat. Són els tres primers condemnats que ja han complert la seva pena, ja que els altres nou són a presó amb penes de 9 a 13 anys per sedició i malversació. La Fiscalia demanava per a cadascun 7 anys de presó i 16 d’inhabilitació per malversació de fons públics, que el tribunal va descartar en no trobar cap despesa dels seus departaments per l’1-O.