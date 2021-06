El PDeCAT ha renovat la seva direcció després d’un procés de votació telemàtic de dos dies que ahir va acabar confirmant Àngels Chacón com a nova secretària general. Marc Solsona serà la seva mà dreta i secretari general adjunt del PDeCAT, Genís Boadella serà el secretari d’organització i Joaquim Nin, imputat per l’organització del referèndum de l’1-O i alcalde d’Albinyana, serà el president del Consell Nacional. «Volem posicionar-nos de nou a les institucions i a la societat. Per això farem política sense complexos», va assenyalar Chacón en el seu discurs. «Som un partit de centre ampli, transversal, integrador, de suma i amb mirada llarga»,va reivindicar.

Chacón va anar un pas més enllà i va qualificar el PDeCAT com «el partit de la veritat, de la responsabilitat i de l’ambició». «Obrim una nova etapa de reafirmació i de projecció, que serà molt més que una estratègia per a les properes eleccions municipals», va insistir la secretària general de la formació, que en les últimes eleccions del 14-F es va quedar fora del Parlament. «Realisme i ambició no són termes antagònics. També creiem en el respecte i el diàleg, no en l’absorció i l’anul·lació d’una de les parts», va reflexionar Chacón, que va exigir «respecte i reconeixement» per als matisos polítics i que es fugi «de la polarització».