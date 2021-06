El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, va defensar ahir que el projecte d’ampliació de l’aeroport de Barcelona-El Prat -que podria afectar l’espai natural de la Ricarda- es pot fer de totes maneres «respectant» el medi ambient. En declaracions als mitjans des de l’aeroport de Barcelona, Illa va assegurar que l’ampliació es farà «amb ple respecte» a la qualitat de vida dels veïns de la zona i millorant la sensibilitat mediambiental de la infraestructura.

Per a a l’exministre de Sanitat, la rellevància econòmica de la iniciativa «no es pot passar per alt» i va emplaçar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a liderar el projecte d’ampliació per tal de garantir i impulsar la generació de riquesa a Catalunya. Salvador Illa va assegurar que els llocs de treball que crearia l’ampliació «són quinze vegades els llocs que s’estan posant en risc amb el tancament» de la planta de producció de Nissan a Barcelona, segons les seves dades.

Per la seva banda, el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona i secretari de política municipal del PSC, Jaume Collboni, va situar el projecte d’ampliació com a «símbol i referència de la connectivitat de l’àrea metropolitana de Barcelona i del progrés econòmic».

Per a a Collboni, l’ampliació és determinant per al futur econòmic i la prosperitat de Catalunya i una «decisió transcendent que condicionarà el model d’economia que tindrà Barcelona». El dirigent socialista va apostar per gestionar el projecte des del consens «institucional, econòmic, social, polític i mediambiental, que farà falta constituir en les pròximes setmanes» i que assegura s’aconseguirà negociant i en coordinació amb aquelles entitats i sectors involucrats.

Amb els indults, «nous temps»

En el mateix acte, Illa va afirmar que els indults als líders independentistes poden obrir «un temps nou a Catalunya» que va advertir que haurà de tenir «dues regles, un mètode i una línia vermella» que va concretar en «el respecte a l’estat de dret». L’exministre de Sanitat va detallar que les regles hauran de ser «dir la veritat i no generar falses expectatives, com una proposta d’amnistia o l’autodeterminació, que no es produiran». «Caldrà buscar un punt de consens que situem en la millora de l’autogovern», va afegir. Pel que fa al «mètode», el líder socialista va parlar de «diàleg, negociació i pacte».

Illa va reiterar la seva negativa a avalar un referèndum d’autodeterminació per a Catalunya. «Estem a favor que Catalunya voti un acord, estem en contra que voti una ruptura, per tant estem en contra d’un referèndum d’autodeterminació perquè és votar una ruptura», va assenyalar.

El dirigent socialista va dir que vol que s’obri el «diàleg» tant a Catalunya com a Espanya. Considera que d’aquesta manera es podrà avançar vers un «procés de retrobament amb els mateixos catalans, els espanyols i els europeus».

Pel que fa a l’oposició d’altres formacions polítiques de l’Estat als indults, Illa va afirmar que és «un gest de magnanimitat, generositat i afirmació de l’estat de dret» per afavorir el «retrobament i la convivència amb una mirada al futur» i que «qui mira a curt termini i als interessos electorals s’equivoca i fa un pèssim servei».