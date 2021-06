El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s'ha mostrat partidari que la mascareta deixi de ser obligatòria a l'exterior "en determinades condicions", decisió que depèn del govern espanyol, ja que ha de modificar el decret.

"Anar pel carrer sol, amb la bombolla o en grups petits sense mascareta, seria perfecte, normal. Hem de normalitzar a poc a poc, sense oblidar que la pandèmia no ha acabat", ha afirmat. Argimon ha demanat responsabilitat per Sant Joan però ha admès que la celebració no és el que més li preocupa, sinó l'expansió de la variant Delta i d'altres que puguin escapar del vaccí. També s'ha mostrat favorable de vacunar els 'erasmus' abans que marxin: "Em sembla millor vacunar un estudiant d'Erasmus que la selecció espanyola".