El nombre de víctimes i denúncies de violència masclista manté una lleugera tendència a la baixa el primer trimestre del 2021. Segons dades de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere entre l'1 de gener i el 31 de març es van registrar un total de 35.001 denúncies a l'estat espanyol, un 3,21% menys que en el mateix període l'any anterior, i 34.350 víctimes, un 1,38% menys. L'entitat però, alerta que no es tracta d'un descens "real", sinó que suposa un reflex de l'efecte causat per la pandèmia de la covid-19, on les restriccions han esdevingut un escull més per a les víctimes a l'hora de denunciar. En aquest sentit, la seva presidenta, Ángeles Carmona, demana "no abaixar la guàrdia" i protegir les víctimes.

Des de l'entitat es mostren preocupats per les dades registrades des del 9 de maig, coincidint amb l'aixecament de l'estat d'alarma. "La violència masclista ha estat larvada durant la crisi sanitària, i amb la represa s'ha tornat a mostrar amb tota la seva crueltat", ha sentenciat Carmona. Així, considera que els maltractadors han pogut tenir "el control absolut" sobre les seves víctimes i, en canviar la situació, "estem presenciant les conseqüències".

Si bé va disminuir el nombre de víctimes i denúncies en aquests primers tres mesos, sí que van augmentar el nombre de sentències dictades pels diferents òrgans judicials (jutjats de violència contra la dona, penals i audiències provincials). Es van dictar 13.049 sentències, de les quals el 73,11% van ser condemnatòries.

Pel que fa a la taxa de víctimes en tot Espanya, aquesta va ser de 14,2 per cada 100.000 dones, pràcticament la mateixa xifra que en el mateix període l'any passat. Per comunitats autònomes, Múrcia (19,7), la Comunitat Valenciana (18,3), Canàries (18,2), i Andalusia (16,1), encapçalen la part alta amb una taxa més elevada. Catalunya se situa en un 11,9, per sota de la mitjana estatal.

Finalment, tenint en compte les ordres de protecció, durant el primer trimestre del 2021 es van sol·licitar 10.506 en tot l'estat espanyol, 105 menys que al 2020. Les acordades sumen un total de 6.568 (la majoria per jutjats especialitzats), una xifra que representa el 62% de les sol·licitades.