El Consell per la República (CxR) va reivindicar ahir «la victòria democràtica» de l’1-O i va avalar la via unilateral. «Igual que a l’octubre de 2017, la via unilateral és legítima i eficaç si se sap construir i defensar. Una via que cal preparar per fer-la forta i eficaç», va afirmar l’entitat liderada per Carles Puigdemont. El CxR es va pronunciar així través d’un comunicat –molt similar al de l’ANC- després dels «polèmics» articles de la darrera setmana d’Oriol Junqueras i Jordi Sànchez. Junqueras aparcava la unilateralitat i la qualificava com a «indesitjable i inviable», mentre que Sànchez va escriure que l’1-O va ser concebut més per forçar una negociació amb l’Estat que no pas declarar de manera efectiva la independència.

El Consell per la República recorda que amb l’1-O «la victòria no és només la celebració en si del referèndum, sinó la superació de totes les circumstàncies adverses que la poderosa maquinària de l’estat espanyol va construir per tal de fer-lo impossible». «Va ser una victòria de la democràcia, i alhora una derrota de la violència. El seny dels catalans es va imposar a la ràbia dels qui volien convertir el referèndum en un fracàs tant d’organització com de participació», va afegir el CxR, que considera que aquell 1 d’octubre del 2017 «vam posar oficialment i democràtica les bases de la República catalana». «És el que les institucions van decidir i és el que el poble va referendar», va puntualitzar l’entitat liderada per l’expresident Puigdemont.

«El referèndum va atorgar plens poders al Govern i al Parlament per declarar la independència i per desplegar els efectes de la DUI. El camí que cal recórrer comença precisament en aquest punt, que és on les institucions no van poder continuar: desplegar els efectes de la DUI», va corroborar el Consell per la República, que accepta que l’independentisme s’hagi posat d’acord per intentar una via de negociació amb l’estat espanyol. «Però l’independentisme també s’ha de posar d’acord per buscar altres vies si la negociació amb l’Estat esdevé una via morta», va avisar el CxR, que va instar tots els partits polítics independentistes «a actuar en conseqüència i coherència per no malbaratar la victòria de l’1-O».