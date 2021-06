Badalona

Un home ha mort ofegat aquest dilluns al migdia a la platja dels Pescadors de Badalona, davant la cèntrica Rambla de la ciutat. Onejava la bandera verda. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a dos quarts d'una del migdia i tant el SEM com els socorristes han intentat reanimar-lo sense èxit. L'aixecament del cadàver s'ha fet passades les dues de la tarda.

Barcelona

Un home d'uns 60 anys ha mort ofegat aquest dilluns al matí a la platja del Somorrostro de Barcelona, segons ha informat Protecció Civil, que ha rebut l'avís a les 10.05 hores. La platja està vigilada, però en el moment dels fets el servei encara no havia començat, perquè s'inicia a les 10.30 hores. Hi han acudit dues unitats del SEM. A la platja aquest dilluns hi ha bandera verda. La Guàrdia Civil ha informat que l'home s'estava banyant i diverses persones han vist com demanava auxili. L'han pogut treure de l'aigua inconscient i han avisat als serveis d'emergències que en arribar han certificat la seva defunció. La Guàrdia Civil ha obert diligències per identificar aquesta persona, que no portava documentació.