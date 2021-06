L'advocat i diputat de Junts Jaume Alonso-Cuevillas ha explicat que es va plantejar deixar l'escó al Parlament arran de la polèmica que el va fer marxar de la Mesa, però que l'expresident Carles Puigdemont li va demanar que es quedés. En una entrevista a 'Ràdio 4 i La 2', Alonso-Cuevillas ha refermat la seva aposta per la "confrontació intel·ligent" i ha rebutjat una "confrontació perquè sí". "Donar-se cops contra una paret no ajudarà Catalunya a ser independent", ha afegit. De fet, segons ha dit, la via unilateral entesa com a confrontació violenta no és viable i ha apostat pel que ha anomenat "via trilateral". És a dir, crear les condicions perquè tercers forcin l'estat espanyol a seure a negociar.

Alonso-Cuevillas creu que en la polèmica entrevista que el va fer plegar de la Mesa diu coses amb les quals "gairebé tothom estava d'acord". Però atribueix la polèmica al fet que passa en un "moment de tensió" per les negociacions de la investidura. I remarca que, en aquell moment, es va imposar un "silenci informatiu" a Junts en el que només podien parlar el secretari general del partit, Jordi Sànchez, i la portaveu, Elsa Artadi.

Davant d'aquesta situació, ha explicat que es va oferir a deixar també l'escó del Parlament però que el mateix Puigdemont li va demanar que continués com a diputat. Ara, segons ha recordat, presideix la comissió de relacions exteriors del Parlament i, segons ha afirmat, no es considera "purgat".

Catalunya serà independent aquesta dècada i Puigdemont tornarà com a president de la república

L'advocat i diputat de Junts ha pronosticat que Catalunya serà independent aquesta dècada i que Carles Puigdemont tornarà com a president de la república. Alonso-Cuevillas dona per fet que si ara el "president legítim" tornés a Espanya seria conduït directament a Estremera però confia que en els pròxims anys podrà tornar. "La independència de Catalunya no està lluny. Una altra cosa és que faci llarguíssim per la repressió. Jo espero tornar a veure el president tornant com a president de la república catalana", ha afegit.

Alonso-Cuevillas creu que s'ha d'insistir en la via negociada amb l'Estat sobretot de cara a la imatge internacional, però no creu que doni fruits. Davant d'aquest escenari, també descarta la via unilateral "entesa com a confrontació viable" i ha recordat que, fins ara, en la història, la via unilateral ha estat emprada amb la força. Així doncs, queda el que anomena com a "via trilateral" que consisteix, segons ha dit, en "crear les condicions perquè hi hagi tercers que obliguin l'estat espanyol a seure". Es tractaria d'agents internacionals que no necessàriament ha de ser la Unió Europea i s'ha referit a "països membres" de la UE sense citar noms.

Pel que fa als indults, ha considerat que són una "maniobra d'autodefensa" perquè Espanya té "molta por" que Estrasburg anul·li la sentència del Tribunal Suprem. I, segons ha afegit, hi ha una "elevadíssima probabilitat" que això passi.