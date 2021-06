La Fiscalia Superior de Catalunya reclama al seu escrit d’acusació sis anys de presó més inhabilitació per a l’exconseller d’Interior Miquel Buch per, suposadament, facilitar un servei d’escorta a l’expresident Carles Puigdemont a Bèlgica. L’escrit d’acusació atribueix a Buch presumptes delictes de malversació i prevaricació per facilitar a l’exmandatari català un servei de protecció a l’estranger a càrrec de l’erari públic. L’acusació pública també sol·licita quatre anys i sis mesos de presó i inhabilitació per al mosso Lluis Escolà Miquel, la persona que va fer aquesta tasca.

El fiscal afirma que el sergent de la policia de la Generalitat va donar «servei actiu» al cos català fins al 29 d’octubre del 2017, sent cap de l’àrea d’escortes del llavors president. Dos dies abans, el BOE va publicar les mesures d’aplicació del 155, que ordenava, entre d’altres, el cessament de Puigdemont. Així, es va mantenir el dispositiu de seguretat per al mandatari, però reduït.

Escolà, atenent la trucada de Puigdemont, es va presentar al seu domicili de Sant Julià de Ramis, a Girona i, sense comunicar als seus superiors la intenció del polític d’«abandonar el territori de forma precipitada per eludir l’actuació judicial», va muntar un dispositiu «clandestí» pel qual «va acompanyar i va escortar el fugit fins a França, on va agafar un avió a Bèlgica», detalla la Fiscalia.