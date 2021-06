El Govern de la Generalitat es va posicionar a favor i va garantir que hi haurà una ampliació de l’aeroport del Prat. «El Govern no bloquejarà les inversions que s’hagin de fer a l’aeroport del Prat», va afirmar el seu vicepresident, Jordi Puigneró, en la roda de premsa posterior a la reunió amb Aena i els ajuntaments metropolitans sobre el futur de l’aeròdrom barceloní. El Govern dona un sí, amb matisos, a una ampliació, encara que no necessàriament la que ha plantejat Aena i que afecta directament l’espai protegit de La Ricarda.

Si bé la Generalitat va fer pinya amb els partidaris de l’ampliació, també va condicionar el seu suport al fet que l’Estat connecti Girona i Reus amb Barcelona a través del TAV per així coordinar la xarxa aeroportuària catalana. I si no es fan aquestes inversions «nosaltres no jugarem en aquesta partida», va apuntar Puigneró, que des de la Generalitat té capacitat de veto com a autoritat mediambiental sobre aquestes inversions.

L’executiu català ha instat els actors implicats a pactar una nova forma de fer el més compartida possible. Els alcaldes de Barcelona, ​Ada Colau, i del Prat, Lluís Mijoler, han exigit més dades i informes tècnics sobre com Aena vol dur a terme aquesta ampliació i quin impacte mediambiental tindria la mateixa. El Govern central ha pressionat les parts per tancar aquesta carpeta i prendre una decisió definitiva «a la tornada de l’estiu» perquè l’executiu pugui aprovar el pla amb el quinquenni d’inversions.

Els actors s’han dividit en dues posicions. D’una banda, els que avalen l’ampliació, invoquen els beneficis econòmics que aquesta comportarà, però pugnen per introduir majors o diferents compensacions per l’impacte mediambiental i social que ningú nega que tindrà. Aquí, amb els seus matisos, s’ha col·locat el Govern o alcaldes com el de Gavà o el de Castelldefels. I, de l’altra, els que rebutgen la primera proposta d’Aena i desconfien obertament dels compromisos ecològics que sosté públicament l’operador i el Ministeri de Transports. Aquí els més destacats han estat l’alcaldessa de Barcelona o el batlle del Prat.