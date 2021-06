Un home que estava a punt de ser desnonat al barri barceloní de Sants es va treure la vida just després que la comitiva judicial truqués a la seva porta per complir l’alçament. Un informe dels Serveis Socials de Barcelona acreditava la situació de vulnerabilitat que tenia l’home i demanava la suspensió del llançament. No obstant, el jutge no ho va acceptar perquè no complia els requisits del reial decret de la moratòria de desnonaments.

L’home, de 58 anys, estava sent atès pels serveis de vivenda de l’Ajuntament de Barcelona, segons va confirmar un portaveu, que no va especificar si se li va facilitar alguna solució habitacional. Fonts municipals van explicar que l’home no podia pagar el lloguer. Feia molt temps que era a l’atur i ja havia esgotat la prestació d’atur. De fet, la Unitat Antidesnonaments del consistori es va personar en el llançament per intentar mediar amb la comitiva judicial a última hora. El jutjat de primera instància número 3 de Barcelona va desestimar un informe municipal per a la suspensió del llançament perquè no complia les exigències que requereix la llei, segons va explicar una portaveu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).