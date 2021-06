El secretari general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez va comparèixer de forma extraordinària ahir per afirmar ara que «ni vaig escriure ni he pensat mai que l’1-O no es va fer per guanyar la independència», després d’un article la setmana passada al diari Ara, on deia que el referèndum d’l’1-O pretenia forçar una negociació amb l’Estat i no proclamar «efectivament» la independència. Aquesta posició va generar un notable malestar que ha portat fins i tot a la recollida anònima de signatures demanant la dimissió del secretari general del partit, que ha vist com dirigents com Laura Borràs -presidenta de Parlament-, Elsa Artadi i Aleix Sarri, entre d’altres, hagin reafirmat, en contra de les tesis de Sànchez, que l’1-O té legitimitat com referèndum d’independència.

Sànchez va negar una vegada i una altra haver escrit el que va escriure. I va assegurar que s’ha tractat de «manipulacions» de sectors aliens a JxCat. El secretari general va insistir una vegada i una altra que «alguns han volgut aprofitar de forma anònima una manipulació d’una expressió del meu article per obrir una suposada crítica», en relació amb el seu article.

Sánchez tanca files

El secretari general va intentar treure ferro a la situació malgrat l’existència de veus crítiques cap a la seva gestió, tant per l’article com per la negociació pel pacte de Govern amb ERC. «JxCat està absolutament unit, compacte i fa pinya no només amb el projecte de la independència, sinó també amb tot el sentiment de milers de persones i amb tot el capital polític que representa la tardor de 2017», va proclamar. Per tot això, va subratllar que «ningú a l’executiva ha mostrat desacord amb aquest posicionament», que ell mateix va manifestar la setmana passada. «Zero peticions de dimissió, gran soroll comunicatiu i una inexistent crisi en l’estructura del partit», va afegir, i va confirmar que va parlar al respecte amb l’expresident Carles Puigdemont, amb qui va assegurar que comparteix les tesis expressades ahir. «Em sento absolutament acompanyat», va assegurar.

Accentuant la crítica l’Estat

«Ho tornaria a fer», va afirmar Sànchez, d’altra banda, pel que fa a l’1-O i a les seves actuacions en aquests mesos en defensa del dret a reunió i manifestació i a la llibertat d’expressió. I va assegurar que els indults són només un «petit gra de sorra» en la resolució del conflicte. Els indults, va afegir, «no seran, no poden ser, a canvi de cap penediment per la meva part i estic convençut que per part de cap altre pres. No comportaran cap renúncia ni als ideals ni a la legitimitat de continuar actuant democràticament perquè aquest país trobi una solució política per exercir l’autodeterminació».