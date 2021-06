L'Ajuntament de Barcelona manté que la moratòria de desnonaments vigent protegia el veí de Sants que es va suïcidar. La regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha explicat aquest dimarts que desconeixen els motius pels quals el jutjat entén que les circumstàncies recollides en l'informe dels serveis socials per acreditar la vulnerabilitat de l'home no són les que regula el reial decret. Segons Martín, que no ha volgut entrar en detalls sobre la situació del veí, l'informe és "molt clar". Per això, critica que l'actuació del jutjat no ha estat "acurada" i demana una aplicació "garantista" de la norma per protegir les persones vulnerables. Per a Martín, cal una "reflexió profunda en l'àmbit judicial" perquè el que ha passat és "injustificable".

La regidora ha admès que un dels motius pels quals el jutjat podria haver desestimat la petició de moratòria feta per l'advocada d'ofici podria ser, per exemple, que la propietat fos vulnerable. En tot cas, Martín ha remarcat que no ho saben ni han pogut fer-hi res perquè no coneixen els motius en què es basa el jutjat i ha insistit a criticar l'actuació judicial. Segons ha remarcat, és "fals" que la vulnerabilitat de l'inquilí no quedés acreditada en l'informe dels serveis socials municipals, un informe tipus que especifica vulnerabilitat econòmica i social, situació d'atur i el cobrament d'una prestació.

De fet, l'Ajuntament, ha dit, va trucar divendres el jutjat de forma proactiva per conèixer en detall els motius pels quals no s'aplicava la moratòria, però davant de les peticions es va trobar un "mur". Davant del silenci de la justícia i l'ordre de desnonament, tres persones de la unitat anti desnonaments es va presentar dilluns a la porta per intentar mediar amb la comitiva judicial, però ja era massa tard. "Estem davant d'una actuació que no ha estat acurada i el jutjat no ha estat garantista", ha lamentat Martín en una atenció als mitjans. El jutjat ha afegit, ha de prioritzar la situació de vulnerabilitat. La regidora creu que és "totalment injustificable" la decisió del jutge i la considera un "gravíssim error".

Alternativa habitacional

Preguntada per si s'havia ofert una alternativa habitacional al veí que havia de ser desnonat, Martín ha assenyalat que no havien tingut marge. En aquest sentit, ha recordat que era un primer desnonament i la sol·licitud de la moratòria buscava precisament guanyar temps per trobar una sortida, fos mediant amb la propietat o buscant un reallotjament d'emergència. "És una situació que no és el que normalment passa, i molt menys en un primer desnonament i vulnerabilitat acreditada per l'Ajuntament", ha afegit. Per tot plegat, ha demanat un canvi interpretatiu i una "reflexió profunda" per part de la justícia.

"Què més ha de passar perquè hi hagi una aplicació garantista d'aquesta norma?", ha plantejat Martín amb relació al reial decret llei 8/2021. Espera que, després d'aquest cas a Sants, cap més jutge o jutgessa faci una aplicació de la norma que no sigui garantista. Més enllà d'això, però, també ha remarcat que caldrà una normativa estatal perquè per llei s'aturin els desnonaments de persones vulnerables si no hi ha un reallotjament. Per últim, la regidora també s'ha referit al recurs del PSOE contra la llei de lloguers catalana. La considera un "greu error" i ha reivindicat una llei estatal que blindi la norma autonòmica.