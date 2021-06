El ple del Parlament de Catalunya ha escollit l'exconsellera de Salut i actual diputada d'ERC, Alba Vergés, com a vicepresidenta primera de la Mesa de la cambra. Vergés arriba al càrrec després de la renúncia de la també republicana Anna Caula, que poc després de ser escollida va presentar la dimissió per a incorporar-se al Govern com a secretària general de l'Esport. La nova vicepresidenta ha rebut 69 vots, corresponents als diputats de les tres formacions independentistes, ERC, JxCat i CUP. La resta de formacions, han votat en blanc, a excepció de Vox, que ha votat la seva diputada Maria García Fuster.

Es dona la circumstància que Vergés no és nova a la Mesa. De fet, després que el Parlament es constituís resultat de les eleccions del 21 de desembre de 2017, va ser escollida secretària tercera de la Mesa. Poc després, però, i tal com ha fet ara Caula també, la constitució del Govern va fer que deixés el seu càrrec a l'òrgan de govern del Parlament per a assumir un lloc a l'executiu, en aquest cas el de consellera de Salut. Vergés va estar al Govern fins que Pere Aragonès va ser investit president i va quedar fora del seu nou Govern. Ara, torna a la Mesa però com a segona figura de la cambra, per darrere de la presidenta, Laura Borràs.