El 28 de gener de 2021, l’Audiència Nacional va ordenar l’ingrés a la presó del raper Pablo Hasél per complir una condemna de nou mesos i un dia de presó. El delicte pel qual va ser condemnat era enaltiment del terrorisme i injúries i calúmnies a la monarquia i a les forces i cossos de seguretat de l’Estat. Gairebé cinc mesos després, el Congrés dels Diputats va acceptar ahir a tràmit una proposició de llei d’Unides Podem per despenalitzar les dues actituds.

PSOE, Unides Podem, ERC, EH Bildu, Junts, Més País, Compromís, la CUP i el BNG, en total més de 185 diputats, van votaravor de tramitar aquesta iniciativa per evitar, segons han explicat en diverses ocasions, situacions com la de Hasél; la del raper Valtónyc, fugat a Bèlgica després de ser condemnat el 2018 a tres anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces; i els dos titellaires detinguts a Madrid el 2016 per enaltiment delterrorisme.

La proposició de llei de Unides Podem proposa suprimir del Codi Penal els articles relatius a les calúmnies o injúries al Rei o a alguns dels seus familiars, així com a l’ús d’imatges del monarca i dels seus descendents i ascendents per «danyar el prestigi de la Corona». De la mateixa manera, pretenen despenalitzar les calúmnies, injúries o amenaces contra el Govern i altres institucions com el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional o a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. També recullen a la proposició de llei l’eliminació del delicte d’ofensa contra els sentiments religiosos i d’ofensa i ultratge a Espanya, a les diferents comunitats autònomes i als símbols o emblemes d’aquestes.

En contra de la proposició de llei de Unides Podem van votar els diputats del PP, Vox i Ciutadans. «El que volen és impunitat per atacar les nostres institucions, els nostres símbols nacionals i enaltir el terrorisme», va assegurar la portaveu dels conservadors, Edurne Uriarte.