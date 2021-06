El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre està investigant les funcions que va tenir Josep Lluís Alay, responsable de l’oficina de l’expresident Carles Puigdemont, quan va ser fitxat per la Diputació de Barcelona en l’època de CiU com a comissionat de relacions internacionals, un departament que està sota la lupa judicial per les subvencions presumptament irregulars a entitats de l’òrbita sobiranista. En una provisió el togat ha demanat a la institució provincial que aporti l’expedient administratiu del nomenament d’Alay, les funcions per a les quals se’l va contractar, les labors que va desenvolupar, el «grau d’autoritat» i si tenia «reconeguda» la capacitat d’autoritzar o no pagaments i contractar o assignar tècnics. Alay, que va estar a la Diputació entre 2015 i 2018, segons les fonts consultades, té oberts diversos fronts judicials, entre els quals l’operació Volhov sobre finançament del procés.