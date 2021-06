Gir sibil·lí del Govern presidit per ERC en la seva relació amb la monarquia. L’executiu català va acordar ahir que la seva agenda no pivoti al voltant de la presència o no del Rei a Catalunya, sinó actuar en conseqüència als interessos de la Generalitat, sense mirar si es coincideix o no amb Felip VI, que avui inaugurarà a Barcelona la reunió anual del Cercle d’Economia. Sibil·lí perquè aquest gir, que permet que Pere Aragonès i el cap de l’Estat coincideixin en un futur en actes oficials, té com a primera visualització una nova plantada: el president no acudirà al sopar del Cercle. I, a més, en la mateixa roda de premsa en què es va comunicar aquesta absència, es va anunciar que el cap del Govern sí que acudirà divendres (dia en què Pedro Sánchez estarà a Barcelona clausurant aquestes mateixes jornades econòmiques) a Waterloo, a entrevistar-se amb Carles Puigdemont.

Representació reduïda

Aquesta obertura a coincidir amb el monarca té un límit, que són els actes organitzats per la pròpia Casa del Rei. Amb tot, que no vagi Aragonès al sopar (perquè sí que serà present a la tarda en actes previs) no treu que el Govern no estigui representat. El Gabinet d’ERC i Junts va proposar el nom del vicepresident, Jordi Puigneró, i el del conseller del ram, Jaume Giró (conegut de la família reial). Finalment, fonts del Govern van assenyalar que Puigneró va confirmar la seva assistència per delegació i així ho va traslladar Vicepresidència als mitjans. No obstant això, a primera hora de la tarda d’ahir, el número dos de l’executiu va canviar d’opinió i va declinar acudir-hi. Al final serà la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, d’ERC, la que hi assisteixi.

La presència simultània en temps i espai entre el cap de l’Estat i el president de la Generalitat tampoc és una rara avis, ni quan Quim Torra era el líder de l’executiu. Així, Torra va acudir al sopar del Mobile World Congress de 2019 i a la inauguració dels Jocs del Mediterrani, en 2018.

La seva no presència en el sopar del Cercle no va ser l’única cobra de Puigneró. Així, el Govern va publicitar que el vicepresident participaria de la roda de premsa setmanal que dona compte dels acords del Consell Executiu. Finalment, no va anar així. Fonts oficials van confirmar que la seva presència s’escudava en la presentació d’un informe sobre l’ampliació de l’aeroport. Malgrat que aquest escrit no s’ha finalitzat a temps, Puigneró va mantenir que acudiria al contacte amb la premsa per a, finalment, desdir-se’n al·legant problemes d’agenda.