Segundo Fuentes, un equatorià de 58 anys que en portava més de vint a Espanya, es va treure la vida perquè estava a punt de quedar-se sense casa. Vivia al costat del seu gos i portava tres anys a l’atur. La seva dona residia a l’Equador i no tenia ganes de tornar a Barcelona. I quan va començar el procés judicial que va acabar ordenant que es retornés el pis al seu propietari, una parella de veïns de Sants que s’havia traslladat a un altre domicili proper i que havia denunciat Segundo perquè no pagava el lloguer, no va dir res. No va acudir a cap grup de suport d’activistes antidesnonaments. «Ens sentim frustrats», va admetre Lucía Delgado, portaveu de la PAH de Barcelona.

Segundo va perdre la feina el 2018 com a mosso de magatzem en un Mercadona. Càritas Barcelona el va conèixer el febrer de l’any 2020, poc abans que esclatés la pandèmia del coronavirus. Ja portava dos anys a l’atur i havia esgotat la prestació per desocupació. Segundo havia rellogat habitacions a diversos inquilins. Els serveis socials del barri de Sants li van aconseguir ajudes puntuals per anar pagant el lloguer i la compra del supermercat. També va participar del projecte Feina amb Cor fins al novembre del 2020.