Contra l’esperat, la sessió de control del Parlament d’ahir es va convertir en una cataracta de preguntes sobre la presència o no del Govern en els actes institucionals amb presència del Rei. Amb tot, sí que hi va haver una referència. I acerada. La del diputat de la CUP Carles Riera, que va acusar Pere Aragonès d’estar «equivocant-se de bàndol» per aixecar parcialment aquest veto a la monarquia. Davant això, el president va respondre que «el que fa el Govern és exercir en tot moment de Govern de Catalunya. Nosaltres no tenim cap problema a anar a les antípodes ideològiques a defensar el nostre projecte republicà i independentista»; basat en els dos grans pilars triats per a aquesta legislatura, com són l’«amnistia i l¡autodeterminació».

No es va donar per satisfet Riera, que va asseverar que «no es pot defensar la classe treballadora i congraciar-se amb Foment del Treball; no es pot defensar el medi ambient i voler ampliar l’aeroport del Prat; no es pot defensar l’autodeterminació i asseure’s amb el Rei i no es pot voler acabar amb el règim del 78 i, alhora, donar-li estabilitat».

El president, en intervencions prèvies, va arremetre també contra el PSOE pel recurs al Tribunal Constitucional de la llei catalana per al control de preu dels lloguers d’habitatges. Va titllar la decisió del Govern d’«inoportuna, en el moment en què estem», en clara referència a la distensió.