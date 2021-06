El líder del PP, Pablo Casado, ha defensat aquest dijous davant els empresaris del Cercle d'Economia la seva oposició frontal a la concessió dels indults als presos independentistes, que segons ha assegurat només generaran "frustració en el futur", perquè "si hi ha una persona que no els demana, que diu que reincidirà i que només és l'inici per reclamar l'amnistia i l'autodeterminació, aquests esforços inútils acaben produint melancolia". El líder del PP ha insistit que la decisió del president espanyol, Pedro Sánchez, de concedir-los no és fruit de la "convicció", sinó de la voluntat de "perpetuar-se en el poder", i ha apuntat que malgrat les seves posicions, ell "estima Catalunya" i busca que l'estabilitat arribi "en el marc de la llei".

Casado ha intervingut al Cercle l'endemà que el president d'aquesta entitat, Javier Faus, donés suport explícit als indults durant la jornada inaugural de la cita econòmica. El seu vicepresident, Jordi Gual, ha reiterat aquest criteri davant el líder del PP. Els indults, segons Gual, "no s'han de veure com a concessions vergonyoses o inadmissibles davant una contrapart que és insaciable", sinó que ajuden a un "diàleg" del que han de sortir "solucions polítiques que portin el conflicte a la línia de l'harmonia".

En la seva intervenció inicial, però, Casado ha insistit que "no podem avalar com a 'descompressió' mesures que no estan emparades per la llei actual, com és anar en contra de l'informe del tribunal que ha fet aquesta sentència", en referència a l'informe –preceptiu, però no vinculant- del Tribunal Suprem respecte a la concessió dels indults.

Segons Casado, "Catalunya no té un problema de democràcia, sinó de compliment de la llei", i "no es pot acceptar que es parli de la justícia com a revenja, de la Constitució com a venjança, o d'una sentència d'un tribunal democràtic com a càstig, o que es parli de fer un cop a la legalitat com a magnanimitat, o de la ruptura de la igualtat com a convivència, o que la ruptura de la unitat nacional pot ser concòrdia".

"Es parla d'indults sense que consti penediment, quan s'amenaça amb la reincidència i quan el Ministeri Fiscal té 12 informes en contra i el tribunal sentenciador diu que no es poden concedir", ha insistit.

Amb tot, ha assegurat que "ningú està en contra de Catalunya, ni tan sols els partits que legítimament i pacíficament no estem d'acord" amb els indults, però "no es pot contraposar democràcia i llei, perquè quan s'ha fet s'ha donat pas als règims més terribles de la història, i no hi ha democràcia sense llei".

"Mai faré res en contra de Catalunya, perquè estimo Catalunya, i perquè l'estimo vull que recuperi la prosperitat, que les empreses tornin, i que no hi hagi més confrontació al carrer, però no fent cessions que només portaran frustració", ha sentenciat.

Casado també ha volgut parlar de l'autodeterminació per negar que Catalunya tingui dret a aquesta opció, perquè només està reconeguda a la Constitució de Bolívia, i "jo no accepto que els sentiments siguin font de drets".

"Hi ha una alternativa per al futur de Catalunya que passa per ocupar-nos dels problemes reals dels catalans i intentar traslladar que només treballant junts podem resoldre unes qüestions que afecten la realitat del dia a dia dels catalans", ha dit.

Al costat de Mas Colell i saludant Yolanda Díaz

A l'inici de l'acte, Casado ha segut al costat de l'exconseller Andre Mas-Colell, a qui el Tribunal de Comptes està a punt d'embargar perquè el considera responsable del desviament de fons per al procés. Posteriorment ha saludat la vicepresidenta Tercera del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha participat aquest dijous a una taula rodona sobre transformació del model productiu espanyol.

Abans d'intervenir el vicepresident del Cercle d'Economia, Jordi Gual, l'ha advertit que "la cronificació del conflicte polític és molt negativa per a Catalunya i per a Espanya i no és una alternativa acceptable. "Malgrat que pot ser electoralment rendible a curt termini per alguns partits polítics amb posicions més intransigents, els indults poden no resoldre el problema, però són l'inici del diàleg i disminueixen el clima de confrontació per acostar unes posicions que fins ara han estat molt allunyades".

Proposa que s'eliminin 15 impostos de la Generalitat

Pel que fa a l'àmbit econòmic, Casado ha afirmat que a l'Estat li cal "un pla de xoc per la competitivitat" amb "reformes fiscals" que implicarà "la supressió de l'impost de Patrimoni, successions i donacions" perquè aquests impostos fan que "no vinguin patrimonis".

El pla, segons Casado, ha de "reduir la càrrega per contractar pel que fa a les cotitzacions", i ha de permetre "reduir la burocràcia". També cal "eliminar barreres fiscals, administratives i burocràtiques" i incloure una "llei d'unitat de mercat", a més d'impulsar la "motxilla austríaca" i lluitar contra la desocupació juvenil. Ha afirmat també que cal "una formació de qualitat" que permeti la "lliure elecció del sistema educatiu on no hi tingui cabuda l'adoctrinament".

Cal, ha dit, "una autèntica desfibril·lació de l'economia" perquè hi ha "6 milions d'aturats entre aturats, autònoms inactius, persones acollides a ERTE i persones que no busquen activament feina".

Pel que fa a Catalunya, segons Casado, cal "un pla de xoc" per "sortir d'una dinàmica de paràlisi, enfrontament i pèrdua d'atractiu". Catalunya, ha dit, "és la comunitat autònoma que rep més finançament ordinari de l'Estat: 19.000 milions d'euros l'any passat".

En aquest marc ha recordat que el PP vol impulsar "una reforma fiscal específica per a Catalunya" que consisteix en "la supressió dels 15 tributs propis" de la Generalitat i amb una rebaixa dels tipus marginals de l'IRPF que "estan generant un diferencial amb comunitats com Madrid o Andalusia de més de tres punts".

Suport a l'ampliació de l'Aeroport

Casado també ha donat suport a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i ha demanat "un esforç a les administracions" per "eliminar qualsevol barrera". Ha afirmat que cal "concloure el Corredor Mediterrani" i "en paral·lel intensificar els corredors ferroviaris de mercaderies". També ha afirmat que cal impulsar el Port i Rodalies.

Ha assegurat també que el PP "dóna suport a l'Hermitage" perquè "un cop ve un museu internacional en venen d'altres". "Aquí hi ha la Fundació Tàpies, que és el meu pintor preferit", ha afirmat, i "el Turisme és el que pot fer que Catalunya segueixi desplegant el seu potencial".

També ha assegurat que "Barcelona pot ser el Sillicon Valley del sud d'Europa, perquè té totes les condicions per ser-ho, és com Califòrnia", però cal "un entorn fiscal, burocràtic i laboral competitiu".