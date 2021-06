A penes un dia després que les parts coneguessin l’escrit de conclusions provisionals de l’Advocacia de l’Estat, el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va procedir a obrir judici oral contra l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, els seus set fills i 11 persones més, en concret, l’exesposa del seu primogènit, Mercè Gironés, i 10 empresaris, entre els quals hi ha Luis Delso, Carlos Sumarroca o Carlos Vilarrubí, per delictes d’associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte continuat de falsificació de document mercantil, set delictes contra la Hisenda Pública i frustració de l’execució.

En el seu acte d’obertura de judici oral, el jutge requereix al fill major de l’expresident, Jordi Pujol Ferrusola, perquè en el termini de 10 dies dipositi 7,5 milions d’euros i a Mercè Gironés, 400.000 euros, per cobrir les responsabilitats civils a les quals poden ser condemnats, pels delictes contra la Hisenda Pública pels quals estan acusats, en el judici que celebrarà la sala penal de l’Audiència Nacional. L’Advocacia de l’Estat, que en el procediment representa l’Agència Tributària, calcula que el primogènit dels Pujol, amb la cooperació necessària de l’exesposa, va defraudar a les arques públiques més de 7,7 milions d’euros.

El magistrat, no obstant això, no creu necessari modificar la situació de llibertat en la qual es troben els acusats per assegurar la seva presència en les sessions de judici oral, més enllà que deixin constància del seu domicili a Espanya i l’obligació de comparèixer a les crides judicials que siguin precises.

Un mes per a les defenses

L’acte concedeix un termini d’un mes als advocats dels acusats perquè presentin els seus escrits de defensa i inclou els escrits d’acusació de la Fiscalia Anticorrupció i l’Advocacia de l’Estat, al mateix temps que té per presentats els de l’acusació popular que exerceix Podem i Grand Tibidabo.

Entre les diferències que existeixen entre els escrits dels uns i els altres destaca que la Fiscalia acusi tota la família Pujol, inclòs l’expresident català, per al qual demana 9 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig, mentre que l’Advocacia de l’Estat només dirigeixi la seva acusació contra Jordi i Josep Pujol Ferrusola, així com Mercè Gironés. Anticorrupció sol·licita 29 anys de presó per al primer, 17 per a Gironés i 14 per a Josep. L’Advocacia demana per a ells 25, 17 i 4,5 anys de presó, respectivament.

El ministeri públic també demana cinc anys de presó i els serveis jurídics de l’Estat, tres, per a una desena d’empresaris per falsedat de document mercantil, per les factures que presumptament van alterar per ocultar les comissions que van pagar al primogènit del clan per ser adjudicataris de concursos públics. L’acusació que exerceix la formació habitada inclou en aquest grup a altres cinc empresaris i l’esposa d’un d’ells, però Pedraz no els esmenta en l’acte d’obertura de judici oral ni tan sols per deixar-los fora del procediment.

L’anterior instructor del cas, el jutge José de la Mata, va donar per conclosa la seva instrucció fa just un any. En la seva resolució, proposava jutjar als membres de la família Pujol per formar una organització criminal que, aprofitant la seva posició privilegiada d’ascendència en la vida política, social i econòmica catalana durant dècades, gràcies als anys en què el patriarca va exercir la presidència de la Generalitat, va acumular «un patrimoni desmesurat» directament relacionat directament amb percepcions econòmiques derivades d’activitats corruptes.