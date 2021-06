L'actor gironí Pep Cruz ha patit un brutal accident de trànsit amb un patinet elèctric a Barcelona mentre circula amb moto.

Ho ha denunciat ell mateix a través de Twitter. El sinistre va ocórrer aquest dimecres a l'encreuament de Sardenya amb Meridiana. Cruz ha explicat que el patinet "anava a tota llet" i ell, "amb la Vespa en primera i amb l'intermitent posat girava a l'esquerra i creuava el carril bici". "Els cotxes aparcats impedien visionar" el patinet, que el va envestir "violentament". "Estic destrossat", ha assegurat en el tuit, mostrant en un altre missatge una imatge del mal patit en una cama.

Ahir em va embestir un patinet al cruce de Cerdenya Meridiana.Anava a tota https://t.co/FFGqCabHNo, amb la vespa en primera i l’intermitent posat girava a l’esquerra i creuava el carril bici. Els cotxes aparcats impedien visionar-lo i em va embestir violentament!Estic destroçat! — Pep Cruz (@pepcruz1) 16 de junio de 2021

Aixo es el resultat dels carrils patinets quan els separes dels de circulacio per un carril aparcament. Això si, ells no estan assegurats peto et diuen: es el meu instrument de treball i jo els repong tremolant: i jo soc el meu... i mirem! pic.twitter.com/9xoe0X97a1 — Pep Cruz (@pepcruz1) 16 de junio de 2021

La denúncia no ha passat desapercebuda. Són nombroses les persones que no han dubtat a mostrar tot el seu suport a l'actor gironí i a denunciar les habituals imprudències de molts conductors d'aquests vehicles.

Amb la nova normativa, que va entrar en vigor a principis d'aquest any i suposa la primera regulació per als patinets elèctrics, la velocitat màxima a la qual poden circular aquests vehicles és de 25 quilòmetres per hora.

Aquests aparells no poden circular per voreres, zones per als vianants ni autopistes i no estan exempts de seguir la resta de normes bàsiques de circulació, com semàfors i senyals de trànsit o, per descomptat, que el conductor no usi el telèfon mòbil o es trobi sota els efectes de l'alcohol.

Només a la ciutat de Barcelona ja s'han registrat en els tres primers mesos de 2021 més de 2.600 denúncies a conductors de patinets elèctrics.