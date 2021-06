Més que amb les paraules del seu discurs a la reunió del Cercle d’Economia, eminentment dedicat a les relacions entre Espanya i Corea del Sud, el Rei va parlar ahir amb les imatges. Davant l’expectació que havia despertat la possibilitat que es trobés per primera vegada amb Pere Aragonès després de la seva investidura, Felip VI va saludar el president de la Generalitat durant una trobada informal amb empresaris. Tots dos es van fer també una foto, en la qual apareixen al costat del president de Corea del Sud, Moon Jae-in, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, entre d’altres.

Per petit que sigui el gest, és significatiu en les actuals circumstàncies polítiques. La Generalitat i el Govern han iniciat una etapa de desglaç després de molts anys d’enfrontament: els líders sobiranistes condemnats després de la declaració d’independència de 2017 estan a punt de ser indultats, i Aragonès i Pedro Sánchez reprendran el diàleg entre els executius. Encara s’ha de veure si la distensió arriba també a les relacions entre el Govern i la Monarquia, i per això els moviments del Rei es van seguir ahir amb lupa a Barcelona.

La seqüència va començar amb l’arribada de Rei a l’hotel W, on se celebra la reunió anual del Cercle d’Economia. Ni Aragonès ni Colau van participar en la rebuda, i Felip VI va anar directament a participar en una trobada informal entre empresaris coreans i espanyols en una terrassa de l’edifici. Entre d’altres, hi eren presents Ana Botín (Banc Santander), Pablo Isla (Inditex), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Isaías Táboas (Renfe), Aitor Moll (Prensa Ibérica) o Josep Creuheras (Planeta).

Tots esperaven al costat del Rei Moon Jae-in, el president de Corea del Sud, que es va incorporar a la trobada quan va arribar. Mitja hora després, Aragonès i l’alcaldessa de Barcelona van sortir a aquest espai i va ser allà on van coincidir amb Felip VI.

Segons fonts coneixedores de la trobada, el Rei va presentar al president coreà tant Aragonès com Colau, i els quatre van mantenir una xerrada de dos minuts. El monarca va ser qui va proposar fer una foto conjunta, informa Pilar Santos. Després, el president de la Generalitat es va quedar parlant amb Moon Jae-in, que està de visita d’Estat a Espanya.

Dues fotos diferents

La trobada es va produir abans del sopar de gala, al qual Aragonès no va assistir. La Generalitat, a més, va intentar treure tota la importància a la imatge entre el president i el Rei. Mentre que la Casa Reial divulgava la foto de grup, per al Govern la salutació entre tots dos va ser «menys que un hola». De fet, la Generalitat va triar una altra imatge per il·lustrar el moment, en què es veu Aragonès parlant només amb el president coreà mentre Felip VI els mira.

La visita del Rei ja havia provocat maldecaps a la Generalitat, que en aquesta nova etapa ha decidit que suavitzarà el seu veto al monarca: d’intentar no coincidir amb ell, com s’ha fet des de 2018, ara el Govern anirà, independentment de si hi és el monarca o no, als actes on cregui que ha de defensar els interessos de Catalunya. Tot i aquest canvi, Aragonès no va assistir al sopar de gala -sí ho va fer Colau-, i la Generalitat va estar finalment representada per la consellera de Presidència, Laura Vilagrà (ERC), i la d’Exteriors, Victòria Alsina (JxCat).

En el seu discurs en el sopar, el Rei va destacar la importància que, després de la crisi del coronavirus, «empresa, economia i política» caminin junts amb l’objectiu d’afrontar «la reconstrucció». A més, va destacar la tasca del president del Cercle d’Economia, Javier Faus, per la seva «defensa decidida del paper que Barcelona i Catalunya han d’exercir a Espanya i a la resta d’Europa».

El Rei també va afirmar que Espanya, «com altres nacions amigues, té el ferm propòsit d’impulsar la seva economia per fer-la més productiva, més forta, més moderna, més sostenible i, en definitiva, amb una major capacitat d’adaptació abans futurs contratemps».

Aragonès havia inaugurat la reunió del Cercle, que s’allargarà fins demà, amb un discurs també conciliador, en què va parlar de la taula de diàleg entre governs i va assegurar en dues ocasions que, si s’arriba a un acord en aquest fòrum, haurà presentar-se als catalans perquè es pronunciïn sobre ell.