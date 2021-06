Pere Aragonès ha declinat assistir a l'acte que Pedro Sánchez protagonitzarà dilluns al Gran Teatre del Liceu, a Barcelona, on s'espera que defensi els indults i doni detalls sobre la seva agenda per a Catalunya. El president de la Generalitat ha decidit mantenir l'agenda institucional, que concretament dilluns, passa per una visita a les Terres de l'Ebre. Ara com ara no ha transcendit si hi haurà representació del Govern a l'acte de Sánchez davant unes 300 persones de la societat civil.

Borràs tampoc hi anirà

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs també ha declinat assistir a l'acte. Alhora, Borràs ha desitjat que l'Estat es retrobi "ben aviat" amb la via de la política i la negociació. En una carta a la qual ha tingut accés l'ACN, Borràs contesta a la invitació de Sánchez que com a presidenta de la cambra catalana és "especialment sensible" a la vulneració de drets i llibertats envers els ciutadans catalans que "actualment exerceix l'estat espanyol".

En aquest sentit li recorda que "la prova més evident" és que el mateix dilluns en què Sánchez "parlarà de reconciliació" ella acompanyarà una desena d'ex-alts càrrecs de la Generalitat a declarar a la Ciutat de la Justícia.

Aquesta actitud "repressiva", afegeix Borràs, és "incompatible" amb el títol de l'acte que protagonitzarà Sánchez, "que inclou el terme retrobament". I afegeix: "El veritable retrobament que desitjo que es produeixi ben aviat és el de l'Estat espanyol amb la via de la política i de la negociació".