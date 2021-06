El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'expresident Carles Puigdemont han coincidit que els indults als presos independentistes "no son la solució" i que tampoc "tanquen cap carpeta" de la política catalana. Després de la reunió que han celebrat aquest divendres a la Casa de la República a Waterloo (Bèlgica) -en la primera trobada d'Aragonès amb Puigdemont des que és president-, el cap del Govern ha apuntat que la mesura de gràcia serà "un pas", tot i que la resolució al conflicte ha de ser "global". Puigdemont ha verbalitzat que tots dos "comparteixen l'anàlisi" i que, després dels propis presos i les seves famílies, "poques persones" s'alegraran tan com ell mateix que puguin sortir de la presó.

Insisteixen amb l'amnistia

Aragonès ha assegurat que "treballarà" perquè la propera reunió amb Puigdemont se celebri al Palau de la Generalitat. El dirigent d'ERC també ha insistit en l'amnistia per facilitar el retorn de les persones "exiliades", un cop s'acabi la "repressió" de l'Estat. Aragonès ha destacat que amb la seva visita a Waterloo s'"inicia una nova relació institucional" entre ell i Puigdemont.

De la seva banda, Puigdemont ha recordat que tant ell com els eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí tenen en aquests moments immunitat, i que el Tribunal Europeu "ho té clar". "Però Espanya no", ha constatat. En aquest sentit, ha preguntat al president espanyol, Pedro Sánchez, si l'Estat "respectarà o no".

Puigdemont reuneix diumenge a Waterloo tots els consellers de JxCat

El líder de JxCat ha citat aquest diumenge a Waterloo als set consellers que la seva formació va proposar per a formar part del Govern de Pere Aragonès. Puigdemont reuneix així el vicepresident Jordi Puigneró i els consellers de la seva formació amb la intenció de coordinar polítiques, proposar estratègies a seguir i marcar quines qüestions haurien de ser prioritàries en els diferents àmbits que gestiona JxCat dins del Consell Executiu.

Aragonès insta Sánchez a concretar una proposta per Catalunya

Durant la seva intervenció, el president de la Generalitat ha instat el cap del govern espanyol a concretar la seva proposta per Catalunya durant la reunió entre els dos dirigents prevista per aquest mes de juny: "Espero tenir l'oportunitat de discutir-ho a fons". Aragonès també ha explicat que encara no ha rebut cap invitació formal de la Moncloa per la conferència de Sánchez dilluns vinent al Liceu de Barcelona. El president espanyol hi defensarà l'aposta pels indults als presos independentistes.