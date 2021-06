Un bomber de la Generalitat va morir ahir a la triga mentre treballava en l’extinció d’un incendi declarat en una nau industrial de Vilanova i la Geltrú (Garraf). Uns altres tres bombers van resultar ferits en el mateix accident. Segons els fonts consultades, és tracta d’un bomber jove de la recent promoció del 2019 que, segons els primers indicis, hauria patit un cop de calor del qual no va poder escapar. Sí que se’n van poder sortir els altres tres funcionaris que hi havia al costat de la víctima en aquell instant i que van ser atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Dos van ser traslladats a un hospital i el quart, lleu, va rebre l’alta in situ.